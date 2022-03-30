Війна проти України: 35 день опору. Теленовини ВВС 30.03.2022
У випуску 30 березня:
- Українська армія відкинула росіян далеко від Києва. Але росіяни продовжують посилювати угруповання в Чорнобильській зоні.
- Путінський план взяти Київ за два дні зламався об зуби українських захисників. Як столиця потроху повертається до життя, але тримає оборонні лінії?
- У лондонському аеропорту британська родина зустрічала знайомих з України, яким надала прихисток на час війни. Велика Британія видала більше 25 тисяч віз українським біженцям. Як працює схема за якою українці можуть знайти прихисток на островах?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.