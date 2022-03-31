Разова виплата через "Дію" та щомісячна допомога переселенцям. Як отримати

28 хвилин(и) тому

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Президент та уряд анонсували низку кроків для підтримки українців під час війни. Зокрема, йдеться про одноразову допомогу у розмірі 6500 гривень та щомісячні виплати для переселенців.

Розповідаємо, хто має право на такі виплати та як їх отримати.

6500 гривень від "єПідтримки"

Хто може отримати?

Послуга доступна для найманих працівників, за яких сплачували єдиний соціальний внесок у 2021 році, а також для фізичних осіб підприємців усіх груп із населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

Йдеться про мешканців Києва, а також Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Київської, Житомирської, Одеської, Волинської та Дніпропетровської областей.

Коли можна звернутися?

Подати заявку на отримання допомоги можна до 31 березня включно. Після цього протягом десяти днів кошти перерахують на спеціальну віртуальну картку для виплат.

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Як отримати?

Зайдіть в урядовий додаток "Дія". Якщо у вас ще немає додатка, завантажте його на смартфон та пройдіть реєстрацію.

Подайте заявку на допомогу. Для цього оберіть в меню внизу екрану "Послуги", тоді "єПідтримка". Там буде можливість подати заявку і обрати віртуальну картку "єПідтримка" в банку.

Картка "єПідтримка" може завантажитися автоматично, адже деякі банки створюють її по замовчуванню або ж, можливо, у вас вже є картка, на яку ви раніше отримували виплати за вакцинацію. Якщо у вас ще немає такої картки, система запропонує її створити.

Кошти надійдуть автоматично протягом 10 робочих днів, але зазвичай набагато швидше.

Які банки беруть участь в програмі?

У програмі беруть участь усі банки, які підключені до "єПідтримки": Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen BANK, Восток банк, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Як можна використовувати гроші?

На відміну від виплат, які українці отримували схожим чином за вакцинацію від коронавірусу, ці кошти можна витрачати без обмежень, в тому числі знімати готівку в банкоматах або перераховувати на інші картки.

2-3 тисячі щомісяця для переселенців

Окремо уряд схвалив довготривалу фінансову підтримку для українців, які змушені були залишити свої домівки через бойові дії, але не виїхали за кордон.

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Хто має право на допомогу?

Внутрішньо переміщені особи з територій, на яких йдуть бойові дії, а також люди, які виїхали раніше з Криму та непідконтрольних територій Донецької й Луганської областей.

Кожен дорослий переселенець зможе отримувати по 2 тис. гривень щомісяця.

Якщо йдеться про дітей та людей з інвалідністю, щомісячна допомога складатиме 3 тис. гривень.

Як отримати?

Слід встати на облік як внутрішньо переміщені особи - це можна зробити в "Дії" або на новому місці проживання в найближчому Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП). Там же слід отримати відповідну довідку, що ви та члени вашої родини - внутрішньо переміщені особи.

Подати заяву про отримання відповідної допомоги - це також можна зробити особисто в найближчому ЦНАПі або дистанційно в "Дії". Зверніть увагу, що в "Дії" послуга може запрацювати із затримкою.

Кошти зараховуються на ваш рахунок за стандартом IBAN, його ви маєте вказати під час звернення.

Як довго будуть виплачувати допомогу?

Кошти будуть виплачувати щомісяця протягом воєнного стану та ще один місяць після того, як воєнний стан скасують.