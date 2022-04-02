Руїни та згарища. Як виглядає звільнений від російських військ Ірпінь
Звільнений від російських військ Ірпінь вражає масштабом руйнувань, понівеченими будинками та спаленими автомобілями, очевидці повідомляють про численні тіла загиблих цивільних на вулицях.
Про звільнення Ірпеня, раніше квітучого передмістя Києва, від російських військ українська влада повідомила 28 березня. Водночас мер міста Олександр Маркушин заявив, що повертатись додому мешканцям міста, які його залишили, рано.
У місті багато загиблих, значні руйнування, повідомляють про заміновані об'кти та численні снарядчи, які не розірвалися. Є диверсійно-розвідувальні групи.
Вже кілька днів триває зачистка міста.
Після російського вторгнення 24 лютого Ірпінь та інші міста в передмісті Києва став зоною інтенсивних боїв. Але останніми днями російські війська почали частково виходити з Київщини.
У п'ятницю з'явилося повідомлення про звільнення міста Буча за Ірпенем.
Тепер українські бійці зачищають населені пункти в Бучанському й Вишгородському районах, каже влада.