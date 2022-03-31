Російські військові оголосили, що залишають ЧАЕС та Чорнобильську зону - Енергоатом

39 хвилин(и) тому

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Російські військові повідомили працівникам ЧАЕС, що найближчим часом залишать електростанцію. Значна частина з них вже поїхала з ЧАЕС. Про це повідомляє пресслужба НАК "Енергоатом".

"Остаточно підтверджуючи наміри покинути ЧАЕС, окупанти склали і підписали "Акт приёма и передачи охраны Чернобыльской атомной электростанции". В якому засвідчено, що "претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии российской федерации не имеется", - йдеться у повідомленні.

В оприлюдненому документі йдеться про те, що війська нацгвардії Росії начебто "охороняли" ЧАЕС з 24 лютого до 31 березня.

За інформацією "Енергоатому", більша частина російських військових, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з Білоруссю. Так само формується колона на Білорусь з російських військ, які перебували біля Славутича.

Автор фото, НАК "Енергоатом"

Директор департаменту інформаційної політики "Енергоатому" Олександр Курдинович в коментарі BBC News Україна підтвердив, що російські військові вранці заявили працівникам ЧАЕС, що мають намір піти з приміщення електростанції. Якась частина росіян ще лишається у приміщенні.

"Сподіваємося, що завтра і їх вже не буде", - зазначив він.

В "Енергоатомі" також вважають, що російські військові, які будували фортифікаційні споруди у Рудому лісі, - найзабрудненішій частині Зони відчуження, могли отримати значні дози опромінювання.