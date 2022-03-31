Війна проти України. 36 день. Маріуполь, газові погрози і сирійські найманці. Теленовини ВВС
У випуску:
- Путін погрожує припинити поставки газу до Європи, якщо за нього не платитимуть у рублях.
- Історія родини, яка виїхала із Маріуполя.
- Росія не виводить війська з України, а перегруповує. У НАТО вважають, що буде новий наступ.
- Західні розвідки кажуть, що оточення Путіна боїться йому сказати правду про реальний масштаб катастрофи російської армії.
- Чому сирійські найманці зголошуються воювати за Росію в Україні.
- Яка роль чеченців у російській війні в Україні? Інтерв'ю із чеченським політиком Ахмедом Закаєвим.
- Як із Сум врятували сиріт із важкими вродженими хворобами.
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