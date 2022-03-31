Росія хоче від Заходу оплати за газ рублями. Що це означає

31 березня 2022, 19:02 GMT Оновлено: 1 година тому

Автор фото, Getty Images

Росія вимагає від покупців свого газу платити за нього в рублях. Йдеться про країни, які на думку президента РФ Володимира Путіна, є "недружніми".

Путін оголосив, що країни, які ввели санкції проти Росії, платитимуть за газ у рублях, а не в доларах чи євро, як це відбувається зараз, та підписав відповідний указ.

Так, президент Росії заявив, що з 1 квітня іноземні покупці російського газу повинні платити за нього в рублях.

На практиці західним урядам доведеться відкривати рахунок у Газпромбанку і перераховувати на нього євро чи долари.

За цю валюту банк купує рублі на біржі, які потім будуть використані для здійснення платежу.

Якщо країни зі списку недружніх, а це переважно західні країни, не почнуть платити в рублях з 1 квітня, то Росія сприйматиме це як невиконання зобов'язань за контрактами. Постачання їм газу обіцяють припинити.

Вартість газу на біржі в Європі на тлі підписання указу Путіна різко зросла та перевищила $1395 за тисячу кубометрів.

До цієї ініціативи було багато питань, як в економістів, так і у європейських політиків. Не зрозуміло, яким чином європейці мали б купувати рублі, як це узгоджується з умовами контрактів на постачання газу, в яких не було прописано такий спосіб оплати й хто взагалі з країн ЄС готовий піти на цю схему.

Платити в рублях не будуть

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Деякі європейські лідери відразу заявили, що не збираються цього робити.

Німеччина та Франція заявили, що вони відкинули вимогу Росії платити за газ у рублях.

Так, Німеччина заявила, що не дасть Путіну себе шантажувати.

Німецький міністр економіки Роберт Хабек заявив, що союзники, з якими він спілкувався, погоджуються, що чинні газові контракти необхідно поважати, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Він додав, що ще не бачив нових рахунків за газ від Росії - і наполіг, що вони готові до будь-якого рішення Путіна щодо газу.

На російський газ припадає близько 40% імпорту природного газу ЄС, найбільшим споживачем якого є Німеччина. При цьому Берлін заявив, що протягом року зможе усунути залежність від імпорту нафти та вугілля. На газ треба більше часу.

Відмовилась платити за газ у рублях і Велика Британія.

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав оплату російського газу в рублях "нездійсненною вимогою".

Відмовилися від таких умов і країни "Великої сімки". "Постачання повинні виконуватися з використанням доларів або євро", - повідомив прессекретар Єврокомісії Ерік Мамер на засіданні 29 березня.

У Східній Європі також висловилися проти. "Я не думаю, що хтось у Європі знає, як виглядають рублі", - заявив прем'єр Словенії Янеза Яншу.

Аналітики, опитані ВВС, говорили про те, що через закінчення опалювального сезону європейці могли б на якийсь час відмовитись від постачання газу з Росії.

Але у довгостроковій перспективі це навряд чи можливо.

За газ рублями - що це може означати для Європи?

Фейсал Іслам, економічний редактор BBC

Для Кремля це має означати різке загострення економічної битви між Заходом і Росією через вторгнення до України.

Володимир Путін заявив, що поставок не буде, якщо західні споживачі не будуть платити за газ у рублях.

Однак на практиці європейським клієнтам доведеться просто змінити валютних дилерів на Газпромбанк. Цей банк не підпав під санкції, бо через нього розплачуються за енергоносії.

Має бути обхідний шлях. Як сказав мені один провідний аналітик, це рішення "зберегло обличчя" Путіну, який може звучати жорстко на вітчизняному телебаченні. Зрештою, як неодноразово протягом десятиліть заявляли російські чиновники, російське постачання енергоносіїв на Захід відбувалося безперервно навіть у розпал холодної війни.

Зрештою Росія все ще потребує грошей за газ і хоче мати можливість бути присутньою на ринку для свого основного експорту і після підписання мирної угоди. Однак, вірним також є те, що загроза відключення від російського газу посилилася. Країни ЄС підготували надзвичайні заходи, і вони більше готові до відключення газу зараз, навесні та влітку, ніж взимку.

Автор фото, Getty Images

Багато хто думав, що перехід на розрахунки за газ у рублях сильно зміцнить російську валюту.

Насправді принципово для неї нічого не зміниться ні на краще, ні на гірший бік, пояснють економічні оглядачі ВВС.

"Газпром" і раніше мав продавати свій валютний виторг за рублі на російському ринку.

Тепер це робитиме не він, а Газпромбанк, коли отримає оплату від "недружніх" покупців газу.

Але на обсяг валюти, яку продаватимуть, це ніяк не вплине.