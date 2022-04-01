Удар по нафтобазі російського Бєлгорода. Що відомо

54 хвилин(и) тому

Автор фото, RUSSIAN EMERGENCIES MINISTRY

У російському місті Бєлгород, неподалік кордону з Україною, горить нафтобаза.

На відео, опублікованому в соцмержах, видно полум'я біля житлових будинків у місті, що приблизно за 40 км від Харківщини.

На інших відео видно, як ракети начебто по нафтобазі. Перевірити ці відео ВВС зараз не може.

За словами місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова, загоряння сталося начебто внаслідок обстрілу двох українських вертольотів, які зайшли в повітряний простір РФ на низькій висоті.

Водночас Україна не заявляє, що завдала ударів по цілях в Росії.

Співрозмовники ВВС Україна у генштабі та повітряних силах не змогли підтвердити, що удар здійснили ЗСУ, уточнивши, що там з'ясовують ситуацію.

Бєлгород, місто з населенням 370 тисяч людей, розташоване на північ від Харкова, який сильно постраждав від обстрілів російської артилерії та залишається в оточенні російських військ.

Губернатор Гладков у телеграмі написав, що ніхто не загинув внаслідок пожежі та що зараз для мешканців немає "загрози".

Агентство "Інтерфакс" з посиланням на МНС Росії повідомило, що на нафтобазі в Бєлгороді горять вісім резервуарів з пальним.

Мешканців, які були поблизу, евакуювали.

Компанія "Роснефть", які належить нафтобаза, повідомила, що евакуювала персонал, жертв і постраждалих немає.

29 березня на складі боєприпасів поблизу Бєлгорода пролунало кілька вибухів.