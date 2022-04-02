Що буде з бензином в Україні після ракетних ударів Росії по нафтобазах

Пальне в України буде, але 92-й бензин зникне, а газ стане дорожчим. Чому удари по нафтобазах ні на що не вплинуть, а також як Іран і Венесуела можуть допомогти витіснити російську нафту - про все це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.

1 квітня 2022