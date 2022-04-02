Що буде з бензином в Україні після ракетних ударів Росії по нафтобазах

Звідки Україна завозить пальне в умовах війни, скільки воно коштуватиме і як на ринок впливають ракетні удари Росії по українських нафтобазах.

Про це кореспондент ВВС News Україна поговорив з енергетичним експертом Сергієм Куюном, директором ТОВ "Консалтингова група А-95".

Пан Куюн також поділився своїми поглядами на те, як зміниться ситуація на світовому енергетичному ринку після санкцій проти Росії.

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