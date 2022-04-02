Що буде з бензином в Україні після ракетних ударів Росії по нафтобазах
Звідки Україна завозить пальне в умовах війни, скільки воно коштуватиме і як на ринок впливають ракетні удари Росії по українських нафтобазах.
Про це кореспондент ВВС News Україна поговорив з енергетичним експертом Сергієм Куюном, директором ТОВ "Консалтингова група А-95".
Пан Куюн також поділився своїми поглядами на те, як зміниться ситуація на світовому енергетичному ринку після санкцій проти Росії.
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"Перший шок минув, бензин і дизель будуть" - Сергій Куюн
Пальне в України буде, але 92-й бензин зникне, а газ стане дорожчим. Чому удари по нафтобазах ні на що не вплинуть, а також як Іран і Венесуела можуть допомогти витіснити російську нафту - про все це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Сергій Куюн.