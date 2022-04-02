Британська Starstreak могла збити перший вертоліт РФ в Україні. Що про це відомо

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Міноборони Британії

Британська ракета Starstreak збила перший російський гелікоптер у війні в Україні, повідомила британська газета The Time.

Видання вказує, що найсучасніша портативна ракетна система Великої Британії збила російський гелікоптер під час першого використання на українському полі бою.

Видання з посиланням на джерело в міноборони країни пише, що над Луганською областю на сході України зняли високошвидкісний снаряд Starstreak, який знищує цілі трьома кінетичними дротиками.

Автор фото, Міноборони Британії

На кадрах атаки видно, пише газета, як вольфрамові списи просто відривають хвіст у сучасного російського Мі-28 після того, як українці з використанням британської техніки відкрили вогонь.

Джерело видання в міноборони вважає, що на відео зображено Starstreak в дії над Україною.

Джерело додає, що зенітна система була розміщена в країні майже тиждень тому. Вищі джерела з оборонної промисловості, які перевіряли відео, також вважають, що це британська зброя.

Автор фото, Інфорезіст Підпис до фото, Момент удару

Військовий експерт Кирило Данильченко вже відреагував на статтю та вважає, що збиття Мі-28 1 квітня цілком могло статись завдяки британській зброї.

"Відрублена хвостова балка - це пряме попадання вольфрамового "лома" - 60-сантиметровий і 900-грамовий дротик цілком може відвалити хвоста гелікоптеру", - вважає експерт.

Автор фото, THALESGROUP.COM

1 квітня ресурс Inforesist опублікував відео, зняте на непідконтрольній уряду України території Донбасу.

Саме це відео відповідає опису британських експертів. Проте походження його ВВС підтвердити не може.

На ньому видно повітряний бій, у якому з боку РФ беруть участь два вертольоти, один з яких збивають ракетою.

Експерт ВВС з бойової авіації вказує, що у бою беруть участь два сучасні російські вертольоти - Ка-52 та Мі-28.

При чому Ка-52 вдається втекти, а Мі-28 таки збивають українці з ПЗРК. Однією ракетою за мить хвіст сучасного російського гвинтокрила просто відірвало.

Експерт звернув увагу, що збиття вертольота відбулось досить аномально, "ніби на параді".

Автор фото, Міноборони Росії

Таких вертольотів Україна на озброєнні не має.

Також експерт звертає увагу, що на відео перед моментом влучення у російський Мі-28 не видно характерного димового сліду, який буває під час пусків ПЗРК на зразок "Стріли" чи "Стінгерів" - лише спалах у хвостовій частині.

Водночас дротики Starstreak на фінальній стадії запуску розвивають швидкість близько 3 махів і їхнє влучання у ціль важко помітити, воно виглядає як вибух без диму від ракет.

Українські військові наразі жодним чином не коментують можливе використання британських ПЗРК.

Ракетні установки Starstreak нещодавно почали постачати в Україну. За даними міноборони Британії, в Україні вже мають бути навчені розрахунки для роботи з ними.