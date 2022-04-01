Війна Росії проти України. 37 день. Які будуть ціни на пальне. Теленовини ВВС
У випуску:
- До оточеного Маріуполя - знову не змогли потрапити представники Червоного Хреста. Напередодні - по трьох гуманітарних коридорах до Запоріжжя на власному транспорті доїхали півтори тисячі людей.
- Україна розпочинає посівну. Але чи вистачить пального - і на трактори, і на танки? І скільки воно коштуватиме для звичайних водіїв?
- Із відходом російських військ з їхніх позицій відкрикаються і масштаби жаху, через який довелося пройти людям, які опинилися у захоплених містах. Стають відомі також страшні докази воєнних злочинів під Києвом.
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