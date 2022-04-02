Загинув документаліст і фотограф Макс Левін

17 хвилин(и) тому

Автор фото, LB.ua

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа і документаліста Макса Левіна.

Про це повідомляє LB.ua, в якому журналіст працював багато років.

Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця і в минулому фотографа, вирушили у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії.

Вони залишили машину й пішли у бік села Мощун. Відтоді зв'язок з обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Місцеперебування і доля Олексія Чернишова наразі невідомі.

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років мріяв стати фотографом.

Після школи здобув освіту за фахом "інженер компʼютерних систем" у Київському політехнічному інституті й працював фотожурналістом.

Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор у багатьох українських і міжнародних виданнях.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", - пояснював журналіст.