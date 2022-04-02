Автоматні черги, вибухи мін і поранені. В Енергодарі росіяни розігнали проукраїнський мітинг

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Енергодар

У місті Енергодар на Запоріжжі російські війська стріляють з автоматів та кидають гранати у бік проукраїнського мітингу, повідомляють про жорсткі затримання українців.

Про це повідомила пресслужба міської влади та "Енергоатом".

Там заявили, що зараз відомо про чотирьох поранених внаслідок серії вибухів та обстрілів, влаштованих росіянами в Енергодарі.

"Місцеві медики роблять все від них залежне у скрутних умовах майже повної відсутності ліків і матеріалів і намагаються врятувати їм життя та здоров'я. Деяких постраждалих сьогодні відпустять додому після необхідних процедур", - заявила влада міста.

"Енергодар був, є і залишатиметься українським!" - кажуть там.

Автор фото, Енергодар

Розгін мітингу

"В Енергодарі пролунала серія гучних вибухів. Сьогодні зранку мешканці міста зібралися на мирний мітинг на підтримку України. Вони співали гімн і розмовляли між собою. За цим спостерігали русскофашистські окупанти", - повідомили у пресслужбі.

"Коли енергодарці почали розходитися, під'їхали автозаки, у які загарбники почали пакувати місцевих. За кілька хвилин місто здригнулося від звуків вибухів та масованих обстрілів. Нажахані енергодарці почали тікати у різні боки. Спрацювали сирени автівок навіть у віддалених від місця вибуху вулицях", - йдеться у заяві.

На викладеному відео чути автоматні черги та вибухи. Також на відео видно і чутно падіння мін просто на площу.

Потім там повідомили, що в Енергодарі почали глушити зв'язок.

"Пропав провідний інтернет, телефонні дзвінки також неможливі. Рашисти діють так, щоб світ не дізнався про їхні злочини проти мирних енергодарців! Зокрема, сьогоднішні вибухи та масовані обстріли невинних людей", - заявила мерія.

Енергодар - місто супутник Запорізької АЕС, окуповане російськими військами.

Досі в Енергодарі зберігається видимість української влади, на посаді лишається мер Дмитро Орлов.