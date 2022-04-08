В Краматорську ракетами обстріляли залізничний вокзал, понад 30 загиблих - ОВА

1 година тому

Автор фото, Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)

Росія завдала ракетних ударів по залізничному вокзалу у Краматорську, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.

Поліція та рятувальники, які працюють на місці події, повідомляють про десятки загиблих та поранених.

Спочатку керівництво області повідомило про те, що удар завдали ракетним комплексом "Іскандер", однак пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що це була "Точка-У".

"Російські нелюди не полишають своїх методів. Не маючи сил та сміливості протистояти нам на полі бою, вони цинічно знищують цивільне населення. Це зло, яке не має меж. І якщо воно не буде покаране, то ніколи не зупиниться", - написав президент у своєму фейсбуці.

Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.

"Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське", - повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Разом із тим у "Укрзалізниці" повідомляють про понад 30 загиблих.

"В результаті ракетного обстрілу вокзалу Краматорська за оперативними даними більше 30 чоловік загинуло та більше 100 поранених", - йдеться у повідомленні в Telegram.

"Це цілеспрямований удар по пасажирській інфраструктурі залізниці та жителях міста Краматорськ".

Обережно, це фото може вразити.

Автор фото, Укрзалізниця

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6 квітня українська влада закликала жителів східних областей евакуюватися через загострення ситуації та очікування наступу російського війська на Донбасі.

"Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", - заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

Через Краматорськ відбувається евакуація не лише з Донецької, але й з Луганської областей. Людей гуманітарними коридорами вивозять до Новозолотарівки, а звідти - на вокзали Донеччини, де вони сідають на евакуаційні потяги.

Частина вокзалів Донеччини вже не працює, для багатьох мешканців обох областей, які без власних автомобілів, вокзал у Краматорську - чи не єдина можливість виїхати.

"Точка У" є у Росії

Офіційно Росія вже заявила, що не має на озброєнні "Точок У".

"Цей застарілий радянський ракетний комплекс не перебуває на озброєнні "ДНР", "ЛНР" та Російської Федерації", - заявила російська сторона.

Але ще раніше, у середині березня, військові експерти вказували, що окрім порівняно новітніх "Іскандерів" та "Калібрів", росіяни в Україні використовують і старіше ракетне озброєння, зокрема ще радянські "Точки-У".

Цей тактичний комплекс може завдавати ударів на 120 км. Хоча самі ж російські військові експерти називають його морально застарілим.

Кореспонденти ВВС фіксували переміщення таких ракетних систем на Донбас біля російського Таганрогу на початку війни у лютому.

Розслідувачі CIT також вказували, що у березні Росія застосовувала "Точку У". Зокрема у Деснянці Чернігівської області.

Також розслідувачі вказують, що ці системи Росія використовувала в Сирії.

Показово, що російські пропагандисти після обстрілу спочатку казали про ракетний удар по скупченню ЗСУ у Краматорську на вокзалі, а потім звинуватили в обстрілі свого тилового міста українські війська.

У телеграм-каналі "Типовий Донецьк" о 10.25 з'явився запис запуску двох ракет. Як повідомляє співтовариство, вони запущені із Шахтарська (територія підконтрольна "ДНР").

Перше повідомлення про удар по Краматорському вокзалу з'явилося о 10:45 (його опублікував голова "Укрзалізниці").

Системи "Точки У" має на озброєнні українська армія.