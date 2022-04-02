Вся Київська область звільнена від російських військ - Міноборони

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Міністерство оборони України

Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область звільнені від російських військ. Про це повідомили у міністерстві оборони України.

З першого дня війни на Київщині тривали запеклі бої, зокрема, в Ірпені, Бучі та населених пунктах на північ та захід від Києва.

Після переговорів у Стамбулі минулого тижня російська сторона заявила, що знижує активність на Київщині та Чернігівщині. Але попри цю заяву, бої та обстріли продовжувалися.

Автор фото, Міністерство оборони України

Десятки тіл убитих уздовж доріг

Журналісти інформаційного агентства AFP, які разом з першими українськими військовими увійшли до міста Буча після відступу російських військ, бачили щонайменше 20 тіл, розкиданих уздовж однієї дороги.

У Бучі відбувалися одні з найзапекліших боїв за останні тижні.

На кадрах, опублікованих в мережі, видно тіла, які лежать біля дороги, ніби їх скинули з кузова вантажівки. Усі вони, як виглядає, були в цивільному одязі. У деяких були зв'язані руки та кульові поранення голови.

Автор фото, Міністерство оборони України

На кадрах видно житлові будинки з зяючими отворами від снарядів, а на вулицях розбиті автомобілі.

В Ірпені рятувальники почали проводити розмінування. 2 вони вилучили 643 таких предметів, розповіли у ДСНС.

Роботи по розчищенню території області тривають.

Автор фото, ДСНС