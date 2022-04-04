Різанина цивільних у містечках під Києвом: що нам відомо і хто це розслідує

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Братська могила біля церкви в Бучі

Україна почала розслідування щодо воєнних злочинів, побачивши сотні тіл цивільних на вулицях містечок Київщини, з яких кілька днів тому вийшли російські війська.

Буча та Ірпінь були символами опору російському вторгненню, але тепер вони стають синонімами найтяжчих злочинів.

Українська влада повідомила, що станом на зараз на Київщині виявили тіла 410 цивільних.

Росія бездоказово стверджує, що фотографії та відео на підтвердження цього є "постановкою" України.

Але те, що там побачили українські чиновники та репортери після виведення російських військ, у багатьох викликало глибокий шок.

Застереження: цей матеріал містить фото та контент, які можуть шокувати.

Що сталося в Бучі?

Через два-три дні після того, як 24 лютого Росія атакувала Україну, колону російських танків і бронетранспортерів, що прибула до Бучі, атакували українці. Це зупинило наступ Росії.

Росіяни дістали підкріплення і залишилися в тому районі на околиці столиці, не в змозі просунутися вперед. А 30 березня почали відступати, щоб зосередитися на війні на сході України.

З Бучі втекли багато людей, але дехто залишився і намагався уникати росіян. Вони розкладали багаття біля своїх будинків, щоб готувати їжу просто неба, адже газ, електроенергію та воду вимкнули. Саме в цей період, за повідомленнями, росіяни почали ходити по домівках.

Після відходу росіян у місто зайшла українська армія, а потім і кореспонденти, зокрема і журналісти ВВС. Те, що вони побачили, шокувало увесь світ.

На вулицях знайшли десятки вбитих. У багатьох були великі поранення — декому прострелили скроню, наче на страті. Деяких явно переїхали танки.

На супутникових знімках, зроблених Maxar, видно братську могилу завдовжки 14 м у Бучі біля церкви Святого Андрія.

У Maxar стверджують, що перші ознаки земельних робіт там були помічені 10 березня.

Жителі Бучі кажуть, що перші тіла були поховані там у перші дні війни, оскільки росіяни "розстрілювали всіх, кого бачили". За оцінками, тут поховано від 150 до 300 людей.

"Застрелені в потилицю"

Правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази імовірних воєнних злочинів у Бучі та інших містах, які були чи залишаються підконтрольні російським військам.

У звіті, опублікованому 3 квітня 2022 року, зафіксовано інцидент у Бучі 4 березня, під час якого російські солдати змусили п'ятьох чоловіків "стати на коліна на узбіччі дороги, натягти на голови футболки та застрелили одного з чоловіків у потилицю".

Українці кажуть, що це не поодинокі випадки, те ж саме росіяни робили і в інших місцях, і ці злочини будуть розслідувати.

У сусідньому селі Мотижин команду BBC відвели до неглибокої могили - там було видно чотири тіла, і українські чиновники стверджують, що їх може бути більше.

Трьох із загиблих встановили. Це селищна голова Ольга Сохненко, її чоловік та син. Четверта людина поки що не ідентифікована.

Коли їх вбили, невідомо.

Підпис до фото, У цій могилі в Мотижині похована ціла сім'я

Ірпінь - ще одне місто біля Києва, яке Україна повернула під свій контроль. Раніше увесь світ облетіли фото і звідси - на них цивільні намагалися втекти з міста під російськими обстрілами.

Були випадки, коли людей при цьому вбивали.

6 березня четверо мирних жителів - жінка, її син-підліток, її дочка, якій приблизно вісім років, і друг сім'ї - загинули від мінометного обстрілу, коли намагалися перетнути напівзруйнований міст.

Під час іншого інциденту, матір і син також були вбиті та поховані сусідами у власному дворі.

7 березня відео дрона зафіксувало автомобіль на дорозі за Києвом, з якого виходить чоловік з піднятими руками. А потім його тіло падає на землю. 31-річного Максима Іовенка застрелили російські війська, які стояли на узбіччі дороги. Також загинула його дружина Ксенія, яка була в автомобілі.

У звіті HRW також йдеться про випадок жінки з Харкова, яку зґвалтував 20-річний російський військовий у школі, де укривалися цивільні.

І багато іншого.

Звинувачення у воєнних злочинах і геноциді

Президент Володимир Зеленський не сумнівається, що російські війська чинять воєнні злочини і навіть геноцид проти українців. Більшість розуміє геноцид як найтяжчий злочин проти людства. Його визначають як масове знищення певної групи людей.

Прикладом цього є спроби нацистів знищити єврейське населення в 1940-х роках.

"Світ уже бачив багато воєнних злочинів. У різний час. На різних континентах. Але настав час зробити все можливе, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі", - сказав Зеленський у неділю, після оприлюднення доказів убивств у Бучі.

В ефірі американського каналу CBS у програмі Face the Nation він сказав: "Справді. Це геноцид".

"Знищення цілого народу і нації. Ми громадяни України. У нас понад 100 національностей. Ідеться про знищення всіх цих національностей".

Багато західних країн висловили жах від побачених кадрів із тілами, розкиданими на міських вулицях.

Але Росія залишається непохитною. Вона каже, що її спецоперація, яку вона відмовляється називати війною, проходить за планом, і що всі звинувачення у воєнних злочинах фальшиві.