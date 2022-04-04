Орбан виграв вибори в Угорщині й розкритикував Зеленського

1 година тому

Автор фото, Reuters

Прем'єр Угорщини, націоналіст Віктор Орбан переміг на загальних виборах в країні і піде на четвертий термін, свідчать результати майже повного підрахунку голосів.

Його права партія "Фідес" набрала 53,1% голосів після підрахунку 98%, свідчать попередні результати.

Опозиційний альянс на чолі з Пітером Маркі-Заєм опинився далеко позаду з 35%.

У своїй переможній промові пан Орбан розкритикував брюссельських бюрократів і президента України Володимира Зеленського, назвавши їх "опонентами".

Зеленський неодноразово критикував заборону пана Орбана на передачу зброї Україні, з якою вона межує. Хоча пан Орбан, який має тісні зв'язки з Москвою, засудив російське вторгнення і прийняв пів мільйона біженців від початку війни в лютому.

"У нас ніколи не було стільки опонентів, - цитує його AFP. - Бюрократи Брюсселя... провідні міжнародні ЗМІ та український президент".

Орбан додав, що його "величезну перемогу" можна було побачити "з Місяця, але, безперечно, і з Брюсселя".

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Після офіційного підтвердження виборчою комісією Угорщини ця перемога стане четвертою поспіль "Фідеса" з 2010 року. У національному виборчому бюро заявили, що "Фідес" отримає 135 місць, тобто більшість у дві третини, а опозиційний альянс матиме 56 місць - знову ж таки, за попередніми даними.

58-річний Орбан мав важкі відносини з ЄС, який вважає, що "Фідес" підірвала демократичні інститути Угорщини.

За 12 років при владі пан Орбан переписав конституцію, заповнив вищі суди своїми призначенцями та змінив виборчу систему на свою користь.

Під час передвиборчої кампанії опозиція мала гасло "Орбан або Європа".

Їхній кандидат Петер Маркі-Зай стверджував, що Угорщина повинна приєднатися до Польщі, Британії та інших у постачанні зброї Україні. І якщо це буде потрібно, і тільки в рамках НАТО, варто навіть подумати про відправку військ.

Опозиція скаржилася, що "Фідес" ізолював Угорщину від європейського мейнстриму, а також від демократії, справедливості та порядності.

Непередбачувана перепона у ЄС і НАТО

Аналіз

Катя Адлер

Редакторка в Європі

Можна було практично відчути стукіт сердець ЄС, які завмерли минулої ночі.

Неліберальний демократ, лідер Угорщини неодноразово конфліктував з Брюсселем через питання верховенства права, такі як свобода преси та міграція.

Вони сварилися й через Москву. Орбан відомий своїми теплими стосунками з Путіним. Він підписав санкції Заходу, але відмовляється постачати Україні зброю. Він єдиний лідер ЄС, який відкрито критикує президента Зеленського.

Угорщина стає дедалі більш ізольованою в ЄС і НАТО, але Орбан знає, що жодна з інституцій не збирається піддавати його остракізму. Вони хочуть продемонструвати Росії західну єдність.

Його новий термін перебування на посаді означає, що він залишиться непередбачуваною перепоною на їхньому шляху.

Понад 200 міжнародних спостерігачів спостерігали за виборами в Угорщині разом із тисячами волонтерів з усього політичного спектра.

Явка досягла 68,69%, що майже відповідає рекордній кількості виборців на останніх національних виборах 2018 року.

Маркі-Зай, лідер консервативної опозиції, визнав свою поразку пізно ввечері у неділю.

"Я не буду приховувати свій смуток і своє розчарування", - сказав він прихильникам, звинувативши "Фідес" у проведенні кампанії "ненависті і брехні".

Він стверджував, що опозиція зробила "все, на що здатна людина", але ця кампанія була "нерівною боротьбою", оскільки політиків, які виступають проти "Фідес", так мало показували в державних ЗМІ.