Путін має постати перед судом за воєнні злочини - Байден

11 хвилин(и) тому

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Президент Джо Байден у понеділок закликав притягнути президента Росії до суду за воєнні злочини, повідомляє Associated Press у Вашингтоні. Байден заявив, що буде домагатися додаткових санкцій після повідомлень про звірства в Україні.

"Ви бачили, що сталося у Бучі", - сказав Байден. Він додав, що Путін "є воєнним злочинцем".

"Я думаю, що це воєнний злочин... Його необхідно притягти до відповідальності", - додав президент США.

Коментар Байдена журналістам пролунав після того, як президент України Володимир Зеленський відвідав Бучу. Після відходу російських військових у місті виявили сотні тіл мирних жителів. Деякі з них мали сліди катувань та страт. Росія традиційно відкидає всі звинувачення на свою адресу.

Зеленський назвав дії Росії "геноцидом" і закликав Захід застосувати жорсткіші санкції проти Росії.

Байден, однак, утримався від використання терміну "геноцид".

Як повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, з вулиць у звільнених містах Київщини прибрали тіла 410 мирних жителів.

Журналісти багатьох міжнародних ЗМІ, які змогли потрапити до Бучі, Ворзеля, Ірпеня та інших міст під Києвом, зафіксували на вулицях тіла загиблих мирних жителів.

"Ми повинні й надалі надавати Україні зброю, необхідну для продовження боротьби. І ми повинні зібрати всі подробиці, щоб судовий процес над воєнними злочинцями став реальністю. ... Те, що відбувається в Бучі, приголомшує і обурює, й всі це бачать", - додав Байден.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС готовий послати в Україну спільні бригади слідчих Європола та Євроюста (агентство ЄС, яке має справу з судовими органами), щоб задокументувати воєнні злочини.

Вона написала про це у своєму твіттері після розмови з Володимиром Зеленським про "жорстокі вбивства мирних жителів у Бучі та інших місцях України".

Слідчі будуть координувати свою роботу з генпрокурором України.

Раніше Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявив, що тіла усіх вбитих у Бучі мають бути ексгумовані та ідентифіковані, щоби провести належне розслідування воєнних злочинів.

Президент США не вперше так гостро критикує президента Росії.

Наприкінці березня під час свого візиту до польського Жешува, що поблизу українського кордону, він пообіцяв допомогти Україні та назвав Володимира Путіна "воєнним злочинцем".