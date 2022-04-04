Війна Росії проти України. 37 день. Які будуть ціни на пальне. Теленовини ВВС 04.04.2022

1 година тому

У випуску:

Буча, Бородянка й інші міста. Росіян звинувачують у воєнних злочинах. Президент Зеленський заявляє про геноцид українців.

"Путін воєнний злочинeць і має постати перед судом", заявляє Джо Байден. Сполучені Штати та Європейський Союз готують санкції проти Москви - після побаченого у звільнених передмістях Києва.

І друг Путіна - Орбан - залишається при владі в Угорщині. Що це означатиме для України.

Західна реакція - які країни закликають до суворіших санкцій проти Росії через виявлені воєнні злочини, і про які саме санкції йдеться.

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