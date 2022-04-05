Чому Європі важко вирішити, як бути з російськими газом та нафтою

38 хвилин(и) тому

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Президент Путін погрожує припинити постачання газу "недружнім" країнам, які відмовляться платити за російський газ у рублях.

США та Британія вже запровадили обмеження на імпорт російських енергоносіїв - головного джерела доходів російського бюджету.

ЄС також обговорює енергетичні санкції, але тут усе складніше.

Найближчим часом ЄС розгляне новий пакет санкцій проти Росії за агресію проти України. Не виключено, що ці санкції стосуватимуться і постачання російських нафти та вугілля.

Проте не всі країни готові піти на це. А тому, як пише The Wall Street Journal із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах, Євросоюз розробляє і "план Б", який може передбачати запровадження додаткових мит на російські енергоносії. Це зробить їх дорожчими для імпортерів і стимулюватиме шукати альтернативні варіанти швидше.

Водночас видання зазначає, що після публікацій про масові убивства цивільних на Київщині, кількість європейських країн, які згодні на повну відмову від російських енергоносіїв зросла. Але все ще є й такі, що вагаються.

За підрахунками Bloomberg, без запровадження енергетичних санкцій цього року Росія може заробити майже 321 мільярд доларів на експорті енергоносіїв і завершити рік з рекордним профіцитом свого поточного рахунку у 240 млрд доларів.

Чому ж Європі так важко відмовитися від російських нафти, газу та вугілля?

Які санкції проти російських нафти та газу вже працюють?

США запровадили повну заборону на імпорт російських нафти, газу та вугілля.

Британія збирається відмовитися від російської нафти до кінця цього року. Цього часу, вважають у британському уряді, буде достатньо, аби знайти альтернативу.

ЄС має плани скоротити імпорт російського газу на дві третини.

У той таки час віцепрем'єр російського уряду Олександр Новак лякає "катастрофічними наслідками для світового ринку", якщо країни і надалі відмовлятимуться від російських енергоносіїв.

Після того, як Росія вторглася в Україну, ціни на газ та нафту значно зросли, а якщо Росія припинить експорт енергоносіїв, вони зростуть ще більше.

Що буде, якщо російський газ не надходитиме до Європи?

Тарифи на гарячу воду та опалення, які і без того були дуже високими, зростуть ще більше.

Для розуміння: на Росію припадає 40% газового імпорту ЄС.

Найбільша залежність у Німеччини та Італії.

Європа може звернутися до інших великих енергетичних експортерів - Катару, Алжиру та Нігерії, але для швидкого нарощування видобутку там існують об'єктивні перешкоди.

Для Британії залежність від російського газу обмежується 5%, а США взагалі не купують газ у Росії.

Одразу після вторгення Росії в Україну ціни на газ у Європі та Британії (і значно меншою мірою у США) різко підскочили та тлі побоювань, що поставок палива бракуватиме. Щоправда, потім ціни трохи відкотилися назад.

Чи можна знайти альтернативу російському газу?

США погодилися поставити до Європи додатково 15 млрд кубів скрапленого газу до кінця цього року.

За планом, до 2030 року додаткові поставки мають зрости до 50 млрд кубів на рік.

Проте, як зазначає енергетичний експорт Бен МакВільямс, знайти заміну російському газу не так вже й легко. Головна причина - "величезні газопроводи, якими газ із Росії надходить до Європи".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Газогони надто міцно прив'язали Європу до Росії

Європа також планує переходити на альтернативні джерела енергії. Але і на це потрібен час.

"Відновлювальні джерела енергії потребують часу на "розгортання" потужностей, так що це не можна вважати вирішенням проблеми на найближчу перспективу", - каже аналітик у галузі енергетики Сімона Тальяп'єтра.

"Тож щодо наступної зими, єдиним практичним рішенням може бути відновлення роботи теплоелектростанцій на вугіллі, і такі країни, як Італія та Німеччина вже готують термінові плани щодо цього", - пояснює вона.

ЄС вже презентував план, як зробити Європу абсолютно незалежною від російських енергоносіїв до 2030 року. Він передбачає диверсифікацію поставок газу для виробництва тепла та електрики.

Скільки нафти експортує Росія?

Росія є третім найбільшим виробником нафти у світі, - попереду лише США та Саудівська Аравія.

Щодня Росія експортує приблизно п'яти мільйонів барелів нафти, і понад половина від цього іде до Європи.

Чи можливі альтернативні поставки нафти?

Бен МакВільямс каже, що знайти альтернативну нафту значно простіше, ніж газ, бо Росія хоч і є великим постачальником, але існує багато інших.

Президент США Джо Байден наказав відкрити нафтові резерви країни, аби притлумити зростання цін на нафту та пальне.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Від початку вторгнення Росії в Україну ціни на пальне у Європі різко зросли

США також попросили Саудівську Аравію наростити видобуток, але раніше такі прохання залишали без уваги, адже це призведе до зниження цін на нафту.

Саудівська Аравія є лідером видобутку в ОПЕК - нафтовому картелі, який забезпечує до 60% нафти на світовому ринку.

Через це рішення ОПЕК є ключовими для того, що відбувається із цінами на нафту у світі. Проте наразі жодна із країн-членів не відреагувала на заклики збільшити видобуток.

Росія не є членом ОПЕК, але від 2017 співпрацює із цією організацією, погоджуючи ліміти на видобуток, щоб ціни на нафту були на тому рівні, який влаштовує усіх видобувників.

США також можуть переглянути санкції проти Венесуели, яка свого часу була ключовим постачальником нафти до США. Але за час дії санкцій Венесуела значною мірою переорієнтувалася на постачання своєї нафти до Китаю.

Що буде з платіжками європейців?

Через війну в Україні європейські споживачі платитимуть за опалення та світло значно більше.

Наприклад, у Британії запровадили граничні тарифи на тепло, і з "довоєнних" 700 фунтів вони зросли до 2000 фунтів у квітні.

Очікується, що восени граничні тарифи зростуть ще більше - до 3000 фунтів.

"У світі, де потік російської нафти та газу припиниться, ми будемо змушені вдаватися до заходів на кшталт певних обмежень", - каже Бен МакВільямс.

"І значна частина усіх цих (політичних) дискусій полягає у тому, чи здатні (європейці) прикрутити свої батареї хоча б на один градус, що заощадило б величезні обсяги ресурсів", - каже аналітик.