Після звірств у Бучі російських дипломатів виганяють з багатьох країн

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Людей ховали просто у дворах

Європейські країни у відповідь на агресію Росії і на звірства у місті Буча висилають десятки російських дипломатів.

5 квітня про висилку заявила Італія. З Риму висилають 30 дипломатів "з міркувань безпеки".

Троє російських посадовців поїдуть зі Швеції.

Ще 15 - з Данії. Їх звинуватили у шпигунстві

Раніше, 4 квітня, про висилку дипломатів заявили Франція, Німеччина та Литва.

Франція виганяє російських дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. ЗМІ повідомляли, що мова йде про 30 росіян.

Міністерство закордонних справ Литви ухвалило рішення знизити рівень дипломатичного представництва з Росією і наказало послу РФ виїхати з країни.

Уряд Литви також закриває консульство у Клайпеді.

Обережно! Фото можуть вас шокувати.

У містечку Буча, що на захід від Києва, після звільнення від російських військових знайшли понад 400 тіл вбитих, закатованих мирних жителів.

Фото та відео з Бучі шокували світ. Тіла лежали на вулицях, у підвалах. У багатьох людей були зв'язані руки.

"Є дані, що це були не нещасні випадки, що їх навмисне вбили російські військові. Є жінки, яких зґвалтували й вбили. Є повідомлення про дівчат-підлітків, яких також зґвалтували й вбили російські солдати", - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Такою побачили Бучу після росіян

За його словами, після Бучі Росія гірша за "Ісламську державу".

"Різанина в Бучі - це один з випадків, а таких сіл й селищ більше. Ми знаємо військові частини, які були дислоковані у кожному українському селі й місті, де скоїли злочини", - заявив міністр.