Як виглядає звільнена від росіян Бородянка. Фото

1 година тому

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

Селище міського типу Бородянка на північний захід від Києва дуже постраждало під час війни з Росією.

З першого дня війни на Київщині тривали запеклі бої, зокрема, в Ірпені, Бучі та населених пунктах на північ та захід від Києва.

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

Чимало мешканців області виїхали, коли бойові дії тільки розпочалися. Але багато інших залишилися або вибиралися попри небезпеку, коли їхні населені пункти все ще контролювали російські війська.

Напередодні генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова навіть припустила, що у звільненій Бородянці можуть відкритися страшніші злочини, ніж світ побачив у Бучі чи Ірпені.

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

До початку війни тут мешкали понад 13 тисяч людей, скільки лишилося зараз - невідомо.

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

На початку квітня Збройні сили України звільнили від російських військ населені пункти Буча, Бородянка, Ворзель та Гостомель Київської області. 2 квітня міністерство оборони України оголосило, що звільнена вся Київська область.

Роботи по розчищенню території області все ще тривають.

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY

Автор фото, GETTY IMAGES/SERGEI SUPINSKY