Покарати Росію за Бучу, Зеленський у Радбезі ООН. 41 день війни. Теленовини ВВС 05.04.2022

42 хвилин(и) тому

У випуску 5 квітня:

Президент Зеленський закликав Раду Безпеки ООН негайно діяти, щоб зупинити російську агресію, і звинуватив російських солдат у звірствах задля втіхи.

Захід вирішує, як покарати Росію за злочини війни в Україні. Наші кореспонденти побували в звільнених від росіян селах Київщини.

Росія гірша за ІДІЛ - Дмитро Кулеба в інтерв'ю програмі ВВС HARDTalk.

Дивом врятувалися, але серце болить за тисячі тих, хто досі в блокаді. Як колона з Маріуполя дісталася до безпечного Запоріжжя. Репортаж наших кореспондентів.

Злочини війни і як за них судять. Кореспондент ВВС на Балканах розповідає історію появи міжнародних трибуналів злочинів війни.

Коли Путін опиниться на лаві підсудних? Розпитуємо адвоката Української Гельсінської спілки Віталію Лебідь.

А в Києві на дорогах - черги з тих, хто повертається. Не страшно? Що нам розповіли ті, хто повертається до столиці.

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