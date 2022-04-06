Жириновський помер. Що відомо про скандального антиукраїнського політика
Російський топполітик Володимир Жириновський, який відомий своїми скандальними заявами щодо України, помер.
"Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський", - повідомив у своєму телеграм-каналі спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін.
Ще 9 лютого стало відомо, що Жириновського госпіталізовано до центральної клінічної лікарні Москви.
75-річний політик опинився у лікарні із коронавірусом та серйозним ураженням легенів - близько 50-75%.
"Це вже сьомий укол"
Під час пандемії Жириновський не приєднувався до численного табору противників вакцинації. У грудні минулого року він заявив, що зробив уже сьоме щеплення від Covid-19.
"Раніше я вже зробив вакцинацію "Супутником V", а цього разу - "КовіВаком" від Центру ім. Чумакова. Це класична вакцина з інактивованим вірусом, технологія, випробувана десятиліттями. Загалом для мене це вже сьомий укол, починаючи з вересня 2020 року. І я жодного разу не хворів на коронавірус, почуваюся добре", - сказав політик і закликав наслідувати його приклад.
За тиждень Жириновський уже заявив, що зробив не сім, а вісім щеплень від коронавірусу.
Жириновський у російській політиці з 1988 року. Попри назву, Ліберально-демократична партія часто виступає з популістськими, а іноді й націоналістичними заявами. З 1993 року партія мала фракцію у всіх скликаннях Держдуми.
Скандальні вислови щодо України
Сам Жириновський знаменитий ексцентричною і часом навмисне агресивною поведінкою та висловлюваннями.
Так у березні 2014 року після анексії Росією Криму Жириновський надіслав урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію розділити Україну.
"Чому б у Польщі, Румунії, Угорщині не подумати про те, щоб домогтися проведення референдуму на територіях вищевказаних областей України, а також у суміжних регіонах Польщі, Румунії та Угорщини?" - йдеться в тексті.
На думку Жириновського, "споконвічно українські землі" це лише центральна частина держави - Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Житомир, Кременчук, Вінниця, Кропивницький.
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Кінець подкаст
У ЛДПР тоді заявляли, що про "розділення України" не йдеться.
У 2015 році Володимир Жириновський у прямому ефірі російського ТБ заявив, що так звані "ДНР" та "ЛНР" створили американці, щоб викачувати з Росії гроші.
"США якраз не потрібна сильна влада в Україні, а потрібні безлічі республік за типом "ДНР" та "ЛНР", які, своєю чергою, повинна годувати Росія", - сказав Жириновський.
Генеральна прокуратура у 2018 році встановила причетність вищого керівництва Росії до підтримки терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Серед обвинувачуваних був і Жириновський.
За інформацією слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для незаконних збройних формувань на Донбасі.
Останнім гучним висловлюванням став заклик російського депутата до влади РФ бомбардувати Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня цього року. Також він неодноразово казав про необхідність захопити Київ та Україну.