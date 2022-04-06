Жириновський помер. Що відомо про скандального антиукраїнського політика

8 хвилин(и) тому

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Російський топполітик Володимир Жириновський, який відомий своїми скандальними заявами щодо України, помер.

"Після важкої та тривалої хвороби пішов із життя Володимир Вольфович Жириновський", - повідомив у своєму телеграм-каналі спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін.

Ще 9 лютого стало відомо, що Жириновського госпіталізовано до центральної клінічної лікарні Москви.

75-річний політик опинився у лікарні із коронавірусом та серйозним ураженням легенів - близько 50-75%.

"Це вже сьомий укол"

Під час пандемії Жириновський не приєднувався до численного табору противників вакцинації. У грудні минулого року він заявив, що зробив уже сьоме щеплення від Covid-19.

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"Раніше я вже зробив вакцинацію "Супутником V", а цього разу - "КовіВаком" від Центру ім. Чумакова. Це класична вакцина з інактивованим вірусом, технологія, випробувана десятиліттями. Загалом для мене це вже сьомий укол, починаючи з вересня 2020 року. І я жодного разу не хворів на коронавірус, почуваюся добре", - сказав політик і закликав наслідувати його приклад.

За тиждень Жириновський уже заявив, що зробив не сім, а вісім щеплень від коронавірусу.

Автор фото, Getty Images

Жириновський у російській політиці з 1988 року. Попри назву, Ліберально-демократична партія часто виступає з популістськими, а іноді й націоналістичними заявами. З 1993 року партія мала фракцію у всіх скликаннях Держдуми.

Скандальні вислови щодо України

Сам Жириновський знаменитий ексцентричною і часом навмисне агресивною поведінкою та висловлюваннями.

Так у березні 2014 року після анексії Росією Криму Жириновський надіслав урядам Польщі, Угорщини та Румунії пропозицію розділити Україну.

"Чому б у Польщі, Румунії, Угорщині не подумати про те, щоб домогтися проведення референдуму на територіях вищевказаних областей України, а також у суміжних регіонах Польщі, Румунії та Угорщини?" - йдеться в тексті.

На думку Жириновського, "споконвічно українські землі" це лише центральна частина держави - Київ, Чернігів, Суми, Полтава, Житомир, Кременчук, Вінниця, Кропивницький.

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У ЛДПР тоді заявляли, що про "розділення України" не йдеться.

У 2015 році Володимир Жириновський у прямому ефірі російського ТБ заявив, що так звані "ДНР" та "ЛНР" створили американці, щоб викачувати з Росії гроші.

"США якраз не потрібна сильна влада в Україні, а потрібні безлічі республік за типом "ДНР" та "ЛНР", які, своєю чергою, повинна годувати Росія", - сказав Жириновський.

Генеральна прокуратура у 2018 році встановила причетність вищого керівництва Росії до підтримки терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Серед обвинувачуваних був і Жириновський.

За інформацією слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для незаконних збройних формувань на Донбасі.

Останнім гучним висловлюванням став заклик російського депутата до влади РФ бомбардувати Україну у ніч з 31 грудня 2021 року на 1 січня цього року. Також він неодноразово казав про необхідність захопити Київ та Україну.