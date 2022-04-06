"Потрібно евакуюватися, поки ще є можливість". Уряд - жителям східних областей

57 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

"Є можливість - евакуюйтеся!" - заявила віцепрем'єрка Ірина Верещук в ефірі телемарафону, звертаючись до жителів східних областей України.

Вона повідомила, що керівники адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано.

"Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо", - пояснила представниця уряду.

"Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", - наголосила вона.

За даними Генштабу, найближчим часом "основні зусилля ворог зосереджує на підготовці до наступальної операції, метою якої є встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей".

Верещук також пояснила, що відведення російських військ з Київської та Чернігівської областей не було "жестом доброї волі" перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи:

"Це був жест залізної волі нашої армії, влади і всього українського народу".

У Слов'янську починають вивозити документацію

У Слов'янську вже ускладнена виплата пенсій, повідомив керівник міської адміністрації Вадим Лях. За його словами, держава профінансувала виплати, вони не заморожені. Проте на Донеччині відбувається евакуація поштових відділень та управління пенсійного фонду. Вивозиться обладнання та документація.

Окрім того, закриваються банки. Не працюють відділення ПриватБанку. Найближче відділення Ощадбанку, куди надходить готівка, зараз у Покровську. Як буде завтра - невідомо. Так повідомляється у телеграмі міської адміністрації.

"Логістика доставки пенсій до кожної людини порушена. Вона обов'язково буде відновлена, і пенсії люди отримають. Але як швидко це станеться, зараз сказати не можна" - уточнив Лях.

За його словами, виходом з цієї ситуації є евакуація.