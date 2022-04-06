Втрати від війни перевищать 1 трлн доларів – Шмигаль. 42 день війни. Теленовини ВВС 06.04.2022

1 година тому

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