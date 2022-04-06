Втрати від війни перевищать 1 трлн доларів – Шмигаль. 42 день війни. Теленовини ВВС 06.04.2022
У випуску 6 квітня:
- Руйнування у Бородянці. Скільки людей можуть бути під завали в цьому передмісті Києва - невідомо.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звинувачує Росію у геноциді проти українців і закликає Європу припинити купувати російську нафту і газ.
- Омбудсмен Денісова про Бучу: «25 жінок і дівчат повідомили, що їх зґвалтували російські військові».
- Мер Бучі Федорук повідомив, що російські військові вбили щонайменше 320 цивільних. «Однак жертв може виявитись більше», - додав він.
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