Україна втрачає трильйон доларів через війну - Шмигаль
Втрати України внаслідок російського вторгнення можуть перевищити трильйон доларів - про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Усе це Росія має відшкодувати коштом арештованих активів та компенсацій, вважає голова українського уряду.
В інтерв'ю Роману Лебедю Денис Шмигаль також розповів про роботу в умовах війни, прямі й непрямі втрати Україні від вторгнення Росії та допомогу, яку зараз отримує Україна.
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