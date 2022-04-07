Україна втрачає трильйон доларів через війну - Шмигаль

37 хвилин(и) тому

Втрати України внаслідок російського вторгнення можуть перевищити трильйон доларів - про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Усе це Росія має відшкодувати коштом арештованих активів та компенсацій, вважає голова українського уряду.

В інтерв'ю Роману Лебедю Денис Шмигаль також розповів про роботу в умовах війни, прямі й непрямі втрати Україні від вторгнення Росії та допомогу, яку зараз отримує Україна.