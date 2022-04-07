Розстріл на трасі. Чому росіяни палили тіла

1 година тому

Після того, як російські війська витиснули з Київщини, нарешті з'явилася можливість побачити місця, де від рук солдатів армії РФ загинули цивільні.

Один з таких епізодів ще декілька тижнів тому вразив особливою жорстокістю.

Російські військові застрелили чоловіка та його дружину, які намагалися виїхати на власному авто із зони бойових дій. Сталося це на Житомирській трасі. Це зафіксували з розвідувального дрона українського підрозділу.

Ось нові подробиці на відео BBC.