В Україні на час війни зробили безкоштовним розмитнення автотранспорту

37 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

В Україні скасували ПДВ, акцизний податок та ввізне мито на легкові, пасажирські та вантажні транспортні засоби.

Відповідний закон вже підписав президент, повідомляє державна митна служба.

Закон передбачає зміни до митного та податкового кодексів, що стосуються спрощеного порядку декларування, звільнення від сплати митних платежів тощо.

До транспорту, який тепер можна буде безкоштовно розмитнювати в Україні, належать легкові авто, кузови до них і причепи, мотоцикли, а також транспорті засоби для перевезення вантажів, десяти і більше людей.

Також скасовують ПДВ і ввізне мито на товари, які ввозять підприємцями, що перебувають на І-ІІІ групі спрощеної системи оподаткування та не є платниками ПДВ.

Митники наголошують, що зміни не поширюються на алкоголь, тютюнові вироби та рідини, що використовуються в електронних сигаретах.

Спрощення також не застосовують до товарів з Російської Федерації, Білорусі та тимчасово окупованих територій.

Волонтери та активісти, які займаються постачанням спорядження війську, просили зняти платежі для кращого ввезення транспорту і продукції для ЗСУ.