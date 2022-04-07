НАТО обіцяє Україні зброю, ООН карає РФ за Бучу. 43-й день війни. Теленовини ВВС 07.04.2022
У випуску 7 квітня:
- Генеральна Асамблея ООН проголосувала за те, щоби виключити Росію зі складу Ради ООН з прав людини. Це прецедент для постійного члена Радбезу.
- НАТО обіцяє допомогти Україні захиститися перед лицем російської агресії. Україні треба зброя, зброя і ще раз - зброя, заявив у Брюсселі міністр Кулеба. Пояснюємо, чого чекати і коли.
- Росіяни використовували мирних жителів як живий щит під час інтенсивних боїв з українськими військами. Репортаж кореспондента ВВС.
- Маріупольці в Запоріжжі. Наш кореспондент поспілкувався з тими, хто вирвався з блокади.
- Іграшки і кухонне приладдя на протесті в Лондоні. Включення наших кореспондентів з-під стін російського посольства.
- І чи знаєте ви, що входить до сухого пайка ЗСУ? Напередодні війни наш кореспондент Альбій Шудря не лише побачив, а й скуштував. Каже, смачно!
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