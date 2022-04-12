США не можуть підтвердити застосування хімічної зброї в Маріуполі. Що відомо

21 хвилин(и) тому

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Високопоставлений чиновник з американського оборонного відомства США заявив, що Вашингтон не може підтвердити використання хімічної зброї в Маріуполі, повідомляє Reuters.

Про ймовірне використання хімічної зброї повідомили напередодні представники полку "Азов", який захищає Маріуполь. Цю інформацію ВВС також підтвердив заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов.

12 квітня американський посадовець, який поговорив з журналістами на умовах анонімності, сказав, що США не мають інформації, яка б підтвердила розповсюдження хімічних агентів в Україні або поблизу неї.

Невідома речовина з дрона

Інформацію про те, що російські війська розпилили невідому речовину з дрона, оприлюднили бійці полку "Азов".

За цими даними, постраждали троє військових.

Напередодні західні розвідки неодноразово попереджали, що Росія може використати хімічну зброю в Україні. Москву звинувачували в тому, що вона вже використовувала таку зброю в Сирії.

Крім того, представник так званої "ДНР" Едуард Басурін у день ймовірної атаки заявив, що штурмувати будівлю "Азовсталі", де перебувають українські бійці, "немає сенсу", а треба "звернутися до хімічних військ, які знайдуть спосіб, як викурити кротів зі своїх нір".

Перевірити, що саме відбувається в Маріуполі, який повністю оточений російськими військами, вкрай складно.

Офіційний Київ, а також міжнародна спільнота, зокрема, Велика Британія та США пообіцяли провести перевірку, чи справді використовувала РФ хімічну зброю.

Втім заступниця міністра оборони Ганна Маляр припускала, що могло йтися про застосування "фосфорних боєприпасів".

Захід раніше попереджав, що використання хімічної зброї Росією може спровокувати нові санкції.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс, коментуючи повідомлення про можливе застосування хімічної зброї російськими військами в Маріуполі, підкреслила, що "використання такої зброї означало б жорстку ескалацію конфлікту".