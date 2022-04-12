СБУ затримала Медведчука під час "багаторівневої спецоперації"

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука - опозиційного політика та кума президента РФ Володимира Путіна, який зник з-під домашнього арешту невдовзі після вторгнення Росії в Україну.

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом", - повідомив президент і опублікував фото Медведчука у камуфляжі та кайданках.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти!" - йдеться в заяві СБУ.

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що Медведчука затримали в результаті "блискавичної та небезпечної багаторівневої спецоперації".

Автор фото, СБУ

У Кремлі заявили, що не можуть сказати, наскільки фото затриманого Медведчука відповідає дійсності.

"З Медведчуком бачив. Я нічого не можу сказати, наскільки це відповідає дійсності. Щось говорити було б неправильно без жодних підтверджень", - сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Депутат від уже забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Медведчук перебував під домашнім арештом з 13 травня 2021 року, його підозрювали в держзраді.

Відразу після початку вторгнення Росії в Україну Медведчук зник зі свого маєтку.

Його адвокатка Лариса Чередниченко підтвердила, що він залишив свій дім в Києві через начебто погрози з боку "радикальних націоналістичних угрупувань", але запевнила, що він залишається в столиці.

"У зв'язку з реальною небезпекою для життя, а також з необхідністю забезпечення його захисту Віктора Медведчука було евакуйовано в безпечне місце в Києві, де (він - Ред.) продовжує виконувати покладені на нього судом процесуальні обов'язки", - заявила адвокатка наприкінці лютого.

У нещодавньому інтерв'ю BBC News Україна генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що Україна "ретельно працює", щоб притягнути до відповідальності Медведчука.

У чому звинувачували Медведчука

Автор фото, УНІАН

Взимку 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Його рахунки заморозили, а медіапул телеканалів, які пов'язували з політиком, закрили.

Згодом Медведчуку висунули звинувачення за кількома статтями.

Його звинуватили в тому, що він начебто сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Політика також підозрювали в тому, що він передав в Росію таємну інформацію та планував створення проєкту "Промінь". У межах проєкту під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, мали вербувати для роботи на російські спецслужби.

Крім того, Медведчуку висунули звинувачення в тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.

Правоохоронці стверджують, що за час існування цієї схеми проросійські бойовики отримали понад 200 млн гривень.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у травні 2021 року.

Сам Медведчук усі звинувачення на свою адресу відкидав та називав їх політичним переслідуванням.