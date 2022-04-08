Обстріл вокзалу Краматорська, жахи окупації на Чернігівщині. 44 день війни. Теленовини ВВС 08.04.2022

У випуску 8 квітня:

  • Ракетами по вокзалу Краматорська. Росія обстріляла залізничну станцію на Сході, загинули десятки людей, сотня поранена.
  • Жахи російської окупації на Чернігівщині. Росіяни місяць тримали цивільних у підвалі - живих разом із мертвими. Репортаж кореспондента BBC.
  • Як реагує російський інформаційний простір на події в Україні? Обговорюємо з оглядачем Служби моніторингу ВВС.
  • Словаччина надала Україні системи протиповітряної оброни. Якого ще озброєння потребує Україна? Репортаж кореспондента BBC.

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