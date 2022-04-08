Обстріл вокзалу Краматорська, жахи окупації на Чернігівщині. 44 день війни. Теленовини ВВС 08.04.2022

35 хвилин(и) тому

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