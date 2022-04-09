Ракетний удар по вокзалу Краматорська: що наразі відомо

25 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Уламки ракети з написом російською знайшли біля станції

За останніми даними, щонайменше 52 людини загинули і понад сто отримали поранення внаслідок обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську.

На станції в момент обстрілу перебували близько 4 тисяч людей - переважно жінки, діти та літні люди, які чекали на евакуаційний потяг.

США, ЄС та Британія засудили удар й оголосили про додаткову військову підтримку України.

У Пентагоні заявили, що удар по вокзалу завдали з російського боку балістичною ракетою малого радіуса дії "Точка-У". Представник відомства також сказав, що у Пентагоні перевіряють повідомлення, чи використовували при цьому заборонені касетні боєприпаси.

"Очевидно, ми не купилися на заперечення росіян про те, що вони не несуть відповідальності (за цей ракетний удар - Ред.). Спочатку вони заявили про успішний удар, але потім заперечили це, щойно надійшло повідомлення про наслідки", - повідомили в Пентагоні.

У відомстві також заявили, що російські військові збираються задіяти 18-у мотострілкову дивізію РФ для наступу на Краматорськ.

Росія відкинула свою причетність до удару, за версією Москви, цих ракет начебто більше немає на озброєнні російської армії.

Однак незалежні розслідувачі фіксували обстріли з боку Росії саме цим типом ракет.

"Удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі"

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні розповів про удар по вокзалу та закликав Євросоюз розширити санкції проти Росії.

"Як масові вбивства в Бучі, як і багато інших воєнних злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який обов'язково відбудеться", - заявив Зеленський.

Він подякував керівниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за фінансову підтримку в 1 мільярд євро. За словами Зеленського, Україна домовилася з ЄС щодо отримання ще 500 мільйонів євро на оборонні потреби.

"Говорили також із представниками Євросоюзу про подальші кроки для того, щоб примусити Росію до миру. Я зазначив, що наявних санкцій недостатньо. Необхідно посилити тиск на Росію. Необхідно запровадити повне енергетичне ембарго на нафту, на газ", - додав Зеленський.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За останні дні десятки тисяч людей скористалися вокзалом у Краматорську, щоб втекти зі Сходу

Чи вплине напад на евакуацію?

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Удар може завадити евакуації з Краматорська - найбільшого східного міста Донецької області, який досі має залізничне сполучення з центральною та західною Україною.

Десятки тисяч людей вже скористалися залізничним вокзалом міста, щоб не постраждати від масштабного наступу російських військ, про який попереджає українська влада.

Мер Краматорська Олександр Гончаренко тепер оголосив екстрену евакуацію всіх мешканців міста - людей вивозитимуть у безпечні місця автотранспортом.

"Починаємо екстрено евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом. Шукаємо водіїв. Залучатимемо всіх небайдужих й охочих", - заявив Гончаренко під час брифінгу.

За його словами, евакуацію планують здійснювати з різних локацій, щоб не створювати великого скупчення людей.

"Укрзалізниця" повідомила, що на станції Краматорська поїзди не зупинятимуться. Наразі планують евакуаційні рейси із Слов'янська.