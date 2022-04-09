"Ми крали пальне у російських військових, щоб запобігти катастрофі на ЧАЕС"

45 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Інженер Валерій Семенов, який працює на колишній Чорнобильській АЕС, каже, що намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора

Росіяни захопили Чорнобильську атомну електростанцію в перший день вторгнення в Україну. Українських нацгвардійців, які охороняли завод, взяли в полон.

Інженерам й технічному персоналу тоді дозволили продовжити роботу на АЕС. Вони намагалися зберегти контроль за техобслуговуванням станції. Потім на станцію приїхали фахівці "Росатому". Це підтверджували у російській держкорпорації.

Журналістка ВВС Йогіта Лімає поговорила з працівниками чорнобильської АЕС про те, що відбувалося після захоплення станції російськими військами.

Підпис до фото, Олександр Лобада каже, що росіяни, які захопили ЧАЕС, хотіли отримати повну інформацію про її управління

"Вони хотіли знати, як управляється об'єкт. Вони хотіли отримати інформацію про всі процедури, документи та операції. Мені було страшно, тому що допити були постійними, іноді із застосуванням сили", - розповів ВВС начальник відділу радіаційної безпеки станції Олександр Лобада.

"Нам доводилося постійно з ними вести перемовини і щосили намагатися їх не образити, щоб вони допустили до управління об'єктом наш персонал", - розповів інженер Валерій Семенов.

Коли на станцію три дні не подавали електрику, Валерій, за його словами, щосили намагався знайти пальне для підтримки роботи генератора - він навіть крав його у російських військових.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дозиметрист вимірює рівень радіації навколо траншей, виритих російськими військовими

"Якби ми втратили електрику, це могло обернутися катастрофою, - пояснив Олександр. - Міг статися викид радіоактивних речовин. Масштаби цього ви можете собі уявити. Я не боявся за своє життя. Я боявся того, що станеться, якщо я не стежитиму за заводом. Я боявся, що станеться трагедія для людства".

"Нам вдалося підтримати безпеку об'єкта. Але засмучує, що вони забрали 169 наших військових, - додав Семенов. Де вони наразі, невідомо.

Працівники АЕС вважають, що їх вивезли до Росії.