"Ми готуємося до важливого бою на Сході" - Зеленський

29 хвилин(и) тому

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Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до перемовин з Росією, але готується до важливого бою на Сході.

"Україна завжди говорила, що вона готова до будь-яких перемовин і буде шукати будь-які шляхи для того, щоб закінчити війну", - сказав він у суботу після переговорів з канцлером Австрії Карлом Негаммером, який приїхав до Києва.

"Паралельно, на жаль, ми бачимо підготовку до важливого, хтось каже, вирішального бою на Сході нашої держави. Я не знаю, мені складно сказати і я не хочу брати на себе відповідальність щодо прогнозів. Я можу брати на себе відповідальність щодо захисту нашої держави і боротьби, яку ми постійно демонструємо", - додав президент.

За його словами, на сході та півдні України відбувається накопичення російських військ, техніки, озброєних людей, які збираються окупувати ще більше українських територій. Складною залишається ситуація в Маріуполі, навколо нього - 10 тисяч російських військових.

"Як буде розвиватися процес - залежить від багатьох речей. Стоїть Маріуполь, чи вистоїть Маріуполь. Там наші військові, одні з найміцніших. Для них це велике випробовування, і для нашої держави. Навколо них сьогодні 10 тисяч російських військових. Якщо ми втримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч значить там будуть і не підуть на Схід тощо", - сказав президент.

Ситуація залежатиме від того, як Україні будуть допомагати іноземні держави, як далеко готовий зайти президент Росії, а найголовніше - яка буде готовність ЗСУ.