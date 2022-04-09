Джонсон у Києві. Яку техніку надасть Велика Британія Україні?

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Британський прем'єр Борис Джонсон, який прибув у суботу до Києва, повідомив про роботу над новим пакетом фінансової та військової допомоги Україні.

Про приїзд Джонсона не попереджали заздалегідь. Однак керівника Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі написав, що цей візит не був спонтанним.

"Сьогодні відвідую свого друга Володимира Зеленського в Києві, демонструючи нашу непохитну підтримку народу України. Ми створюємо новий пакет фінансової та військової допомоги, який є свідченням нашої відданості боротьбі України проти варварської кампанії Росії", - написав Джонсон у своєму твіттері після особистої зустрічі з українським президентом.

На Даунінг-стрит заявили, що Велика Британія відправить до України 120 БТРів та нові протикорабельні ракетні комплекси.

Це доповнення до тієї військової допомоги у вигляді високоякісної військової техніки на суму в 100 мільйонів фунтів ($130 мільйонів), про яку Британія оголосила в п`ятницю, каже Даунінг-стріт.

"Саме через рішуче лідерство Зеленського та непереможний героїзм та мужність українського народу зриваються жахливі цілі Путіна", - цитує Даунінг-стрит слова Джонсона.

Автор фото, Офіс президента

Економічна підтримка та насичена розмова

Велика Британія також надасть Україні додаткові $500 мільйонів у вигляді кредиту від Світового банку, повідомили на Даунінг-стріт. Однак це рішення ще має схвалити британський парламент.

Крім того, країна послабить тарифи на більшу частину імпорту з України. Борис Джонсон сказав, що планує активізувати торгівлю з Україною.

Загалом, за словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, розмова Джонсона та українського президента була "дуже насиченою та конструктивною".

За словами Зеленського, Джонсон на власні очі побачив, як змінилась Україна під час війни. Разом вони оглянули Київ та підбили підсумки спільної роботи, запланували майбутні кроки.

Ще більше санкцій проти Росії

"Висновок один, він наш спільний - ми маємо ще більше тиснути на РФ, тиснути дієвою допомогою народу України саме у захисті від РФ, тиснути санкціями", - підкреслив Зеленський.

"Час запровадити повне ембарго на російські енергоносії, збільшити надання нам зброї", - додав він під час брифінгу з британським прем`єром.

Автор фото, Офіс президента

За словами Джонсона, Велика Британія спільно з партнерами посилюватиме економічний та санкційний тиск на Росію кожного тижня.

"Ми не будемо обмежуватись замороженням активів чи санкціями проти олігархів. Ми також вплинемо на можливість Росії використовувати енергетичні ресурси, дамо вам енергетичну підтримку та безумовнно - оборонно-військову", - сказав Джонсон під час брифінгу.

За словами Джонсона, Велика Британія допоможе Україні розмінувати території, де побували російські військові.

"Залишається зробити чимало, щоб забезпечити перемогу України та поразку Путіна", - сказав Джонсон, та подякував українцям за мужність у боротьбі з російською агресією.

У офісі президента зазначають, що Велика Британія сьогодні є лідером в оборонній підтримці України, антивоєнній коаліції та у санкціях проти Росії.