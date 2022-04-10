Ракетні удари по Дніпру і області. Чим стріляла Росія і що знищили

1 година тому

Автор фото, Getty Images

10 квітня Дніпропетровщина та саме місто Дніпро зазнали кілька важких ракетних обстрілів Росії.

Українська влада говорить про великі руйнування, а росіяни хизуються, що стріляють ракетами "Калібр" з Чорного моря.

Вже відомо про п'ятьох поранених.

З самого ранку керівник області Валентин Резніченко повідомив, що ніч на 10 квітня була повною антирекордів.

"Сирени практично щогодини. І, на жаль, є "прильоти" у різних районах. У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об'єкт. Пожежу там рятувальники приборкували кілька годин. Є один постраждалий", - повідомив він.

За його даними, у Павлоградському районі ракета поцілила у промисловий об'єкт. Зруйнувала приміщення і спричинила займання. Але людей не зачепила.

А у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства. На щастя, ніхто не постраждав.

За даними обласної влади, вночі 10 квітня над Дніпропетровщиною українські військові збили два російських безпілотники.

Керівник обласної ради Микола Лукашук зранку теж розповів, що по місту Дніпро за ніч було 7 "прильотів".

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Вже після обіду Резніченко повідомив про новий удар і його наслідки.

"У Звонецькому поцілили в інфраструктурний об'єкт. Там зараз працюють рятувальники. Дані про руйнування та кількість жертв уточнюємо", - заявив він.

Також сталась повторна атака на аеропорт у Дніпрі.

"Від нього вже не лишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять. Кількість постраждалих з'ясовуємо",- додав Резніченко.

Згодом Лукашук повідомив кількість поранених.

"Три прильоти - на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П'ятеро співробітників ДСНС постраждали. Окрім цього у Новопавлівці один цивільний загинув - взяв в руки касетний боєприпас", - заявив Лукашук.

Міноборони Росії зранку 10 квітня опублікувало відео із запуском ракет "Калібр" із російського фрегата в Чорному морі. Кажуть стріляли по об'єктах біля Дніпра.

Раніше у російському відомстві заявили, що завдали ракетами морського базування удар по "штабу батальйону "Дніпро" у Дніпропетровській області".

Дніпропетровська область зазнає тільки ракетних обстрілів, на її території російських військ немає.

З півдня неподалік від Кривого Рогу та Нікополя російські війська намагались зайняти кілька населених пунктів. Певний час була загроза прориву до Кривого Рогу, проте росіян відкинули за межу Херсонської області.

Сам Кривий Ріг кілька разів обстрілювали з "Градів".

Дніпропетровщина - один з найбільш розвинених промислових центрів України.