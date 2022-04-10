Новий командувач війною проти України. Що відомо про "сирійського м'ясника" Дворнікова

1 година тому

Автор фото, Міноборони РФ

Росія реорганізувала своє військове командування силами в Україні, розповіли ВВС західні чиновники. Тепер за війну відповідатиме 61-літній генерал армії Олександр Дворніков.

Про це пише кореспондент ВВС з питань безпеки Гордон Корера.

Західні посадовці підтвердили, що Росія реорганізувала командування своїми операціями в Україні, маючи великий досвід роботи в Сирії.

Росія змінила принцип командування силами, які вторглися 24 лютого. Раніше ними на окремих ділянками командували генерали у залежності від регіону та військового округу, з якого вони прийшли в Україну.

"Була дійсно погана координація між цими різними командуваннями", - сказав чиновник, оскільки російські війська ніколи не навчалися працювати таким чином.

Операціями задля кращої координації зараз керує командувач Південного військового округу. Це генерал армії Олександр Дворніков.

"Цей командир має великий досвід російських операцій у Сирії. Тож ми очікуємо покращення загального командування та управління", - сказав чиновник.

З точки зору термінів, західні чиновники вважали, що політичні імперативи можуть мати перевагу над військовими пріоритетами в Росії.

Автор фото, Міноборони РФ

Керівництво країни хоче просування вперед, щоб досягти певного успіху перед 9 травня, коли Москва відзначатиме перемогу у Другій світовій війні.

Західні чиновники заявили, що бачать поетапне відправлення нових сил на Донбас, а не зупинку руху, щоб дозволити силам належним чином перегрупуватися.

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"Існує напруженість між військовою логікою правильного настроювання збройних сил для активізації російської операції на Донбасі, потенційним використанням більш відповідної тактики та винесенням деяких уроків із попередніх катастрофічних операцій, з політичним імперативом швидко рухатись уперед", - сказав чиновник.

Вважається, що Росія має трохи менше 100 батальйонних тактичних груп, доступних для операцій, після того, як їх відновили після поточних дій.

Це може бути "значна" російська сила, але чиновник сказав, що російська тактика передбачала, що навіть з кількісною перевагою їх стримувала менша кількість українських підрозділів, які діяли набагато розумніше та обдуманіше.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективнішою у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді дуже важко побачити, як вони досягнуть успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони заявили", - каже чиновник.

"І, звичайно, не в тому темпі, на який, на мою думку, вони сподівалися", - додав чиновник.

Автор фото, Getty Images

Хто такий Дворніков

Австрійський військовий експерт Том Купер передбачає, що зі зміною підходу до командування, яке тепер контролюватиме Олександр Дворніков, російські дії можуть якісно змінитись.

"Як генерал армії Дворніков має вищий ранг, аніж усі командувачі задіяних армій (вони генерал-полковники); це означає, що його наказів ніхто не обговорюватиме, не буде звичних уже змагань між генералами, жодних "кожен сам за себе" - як це було досі", - вважає Купер.

Він очікує появу чіткої вертикалі підпорядкування та вертикаль відповідальності, якої нібито не було до цього у військах РФ у війні з Україною.

Відомо, що Олександр Дворніков до 2016 року майже рік командував російськими військами у Сирії.

Через що журналісти та експерти його іноді називали "сирійський м'ясник" за тактику ведення війни, яка передбачала велику кількість цивільних жертв.

У вересні 2016 року Путін призначив Дворнікова командувати Південним військовим округом, що оглядачі розцінили як направлення керувати усією російською компанією на Донбасі.

Як вказував російський журналіст та публіцист Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, Дворніков відзначався там тим, що не шкодував власних солдат для виконання завдань.

За повідомленнями самої Росії, зараз її головна ціль - захоплення усієї території Донецької та Луганської областей України.