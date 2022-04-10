Історія кухонної шафки з півником: як одне фото з руїн Бородянки стало вірусним

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У соціальних мережах стало вірусним фото стіни зруйнованого будинку в Бородянці, на якій висить кухонна шафа з глиняною скульптурою півня зверху.

Шафка з рядочками тарілок і декоративною глиняною фігуркою півня зверху - чи не єдине, що вціліло зі зруйнованої секції будинку.

Місто Бородянка було на шляху наступу російської армії на Київ. Його обстріляла авіація на початку березня. Зруйнована більшість багатоповерхівок на центральній вулиці.

Російські військові місяць обстрілювали зруйновані будинки, не даючи змоги місцевим розбирати завали, під якими перебувають люди.

Рятувальна операція в Бородянці триває п'ятий день. З-під завалів дістали десяток тіл мешканців. Роботи триватимуть ще не один тиждень.

Символ стійкості

Кухонна шафка, яка залишилася на стіні, стала символом стійкості і нескореності.

"Будь сильним, як ця кухонна шафа", - писали користувачі у коментарях під цією фотографією. А також дивувалися, чим так міцно господар квартири прикріпив цю шафку.

Також цю фотографію взяли за основу для своїх ілюстрацій Олександр Греков та Діма Коваленко.

Автор фото, Олександр Грехов

Автор фото, Діма Коваленко

Водночас є й інше трактування цих кадрів з Бородянки.

"Легендарне фото - легендарна шафа. Але нам зовсім не подобається, що її асоціюють із Україною: як ти там? - тримаюся. На жаль, у цієї шафи немає майбутнього - вона впаде разом із будинком, а в України майбутнє велике", - йдеться на сторінці Україна Інкогніта у фейсбуці.

Півник - символ перемоги

Згодом уважніші користувачі соцмереж розгледіли, що на шафці непорушно стоїть декоративна глиняна скульптурка півника.

"Головний герой тут - півник, який стоїть зверху на шафі, ліворуч. Бачите?" - написала депутатка Київської міської ради Вікторія Бурдукова.

Автор фото, Оксана Данченко

Автором керамічної фігурки є представник Васильківської школи кераміки Прокіп Бідасюк. Він робить вази, тарілки, іграшки тощо.

Його роботи зберігаються у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва.

"Наша васильківська майоліка, крихкий твір скульптора Прокопа Бідасюка вистояв - уцілів та вистояв, і ми зможемо!", - написала журналістка Оксана Данченко.

Автор фото, Alevtina Kakhidze

Півник для Джонсона і Зеленського

Після цього випадку півник став окремим персонажем.

Під час візиту до Києва британського прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона скульптурка відомого на увесь світ півника дістала і йому. Так само як і президенту України Володимиру Зеленському, разом з яким вони гуляли центром Києва.

Їх подарувала Лєра Полянскова з Харкова. Її зустріч із лідерами Британії та України - випадкова, а сувенірних керамічних півнів вона купила на подарунок для друзів з Польщі.

Автор фото, Лера Полянскова

Тепер фігурки керамічних півників українці шукають на сайтах оголошень і в соцмережах.

Також їх розшукують організатори, щоби показати на українському стенді на ярмарку майстрів Європи MIDA 2022 у Флоренції наприкінці квітня.