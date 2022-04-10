Вибори у Франції: Макрон та Ле Пен йдуть на другий тур

43 хвилин(и) тому

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За попередніми даними, до другого туру президентських виборів у Франції виходять чинний глава держави Еммануель Макрон та лідер ультраправого "Національного об'єднання" Марін Ле Пен.

За даними перших екзитполів, Макрон набрав 28,1% голосів у першому турі голосування, а його суперниця Ле Пен - 23,3%.

На третьому місці - кандидат від лівих Жан-Люк Меланшон із 20,1%. Правий політик Ерік Земмур набирає близько 7,2% голосів і вже заявив, що підтримає Ле Пен.

Аналітики вважали можливим такий розвиток подій. Опитування перед голосуванням показували, що Макрон залишається фаворитом, але він випереджав Ле Пен лише на шість відсотків.

Ті ж опитування показували, що головною турботою виборців стала купівельна спроможність - на тлі різкого зростання цін на енергоносії та інфляції. Ле Пен успішно зосередила на цьому свою кампанію, тоді як Макрон більше переймався війною в Україні та європейською реакцією на те, що відбувається.

Таким чином, у другому турі зустрінуться ті самі кандидати, що й у 2017 році. Тоді Макрон набрав близько 66% голосів, а Ле Пен - близько 33%.

П'ять років тому Макрон легко переміг Ле Пен, але, хоча він і продовжує домінувати у французькій політиці, на цих виборах на 44-річного президента чекає запекла боротьба.

На посаді президента Макрон провів низку реформ, зокрема, спростив для компаній процес звільнення працівників, знизив податки і ввів жорсткі закони про безпеку для боротьби з тероризмом. Але йому довелося відмовитися від запропонованого податку на паливо у 2018 році після кількох тижнів заворушень "жовтих жилетів".