Фінляндія та Швеція через війну в Україні ідуть до НАТО. Росія різко проти

30 хвилин(и) тому

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Росія застерегла Фінляндію та Швецію від вступу до НАТО, стверджуючи, що цей крок не принесе стабільності в Європі.Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що "альянс залишається інструментом, спрямованим на конфронтацію".Це сталося після того, як представники американського міноборони заявили, що вторгнення Москви в Україну було "великою стратегічною помилкою", яка, ймовірно, призведе до розширення НАТО.

Офіційні особи США очікують, що північні сусіди зроблять заявку на членство в альянсі, можливо, вже в червні.

Вважається, що Вашингтон підтримує цей крок, який призведе до збільшення західного альянсу до 32 членів. Минулого тижня представники Держдепартаменту США заявили, що між лідерами НАТО та міністрами закордонних справ з Гельсінкі та Стокгольма відбулися дискусії.

Перед тим, як розпочати вторгнення в Україну, Росія вимагала, щоб Альянс погодився зупинити будь-яке майбутнє розширення, але війна призвела до розгортання більшої кількості військ НАТО на її східному фланзі та зростання громадської підтримки членства Швеції та Фінляндії.

Очікується, що цього тижня фінські депутати отримають звіт з безпеки від співробітників розвідки, а прем'єр-міністр Санна Марін сказала, що очікує, що її уряд "завершить дискусію до середини літа" щодо того, чи подавати заявку на членство.

Фінляндія має спільний кордон з Росією протяжністю 1340 км, і вона була вражена вторгненням Росії в Україну.

Але Москва чітко заявила, що виступає проти будь-якого потенційного розширення альянсу. Пан Пєсков попередив, що блок "не є тим альянсом, який забезпечує мир і стабільність, і його подальше розширення не принесе додаткової безпеки європейському континенту".

Минулого тижня пан Пєсков заявив, що Росії доведеться "збалансувати ситуацію" своїми власними заходами, якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО.

А в лютому речниця МЗС Росії Марія Захарова попередила про "військові та політичні наслідки", якщо країни приєднаються до блоку.

Незважаючи на загрози, обидві країни просунулися зі своїми заявками та збільшили витрати на оборону.

У понеділок керівники армії в Гельсінкі оголосили про новий план виділення 14 мільйонів євро на закупівлю дронів для фінських військових.

А минулого місяця шведські чиновники заявили, що підвищать витрати на оборону на 3 мільярди крон (317 мільйонів доларів) у 2022 році.

Нейтрільні країни ідуть в НАТО

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Після російської агресії проти України Фінляндія та Швеція планують вступити до НАТО вже влітку, пише лондонська Times із посиланням на американські джерела.

Якщо ці плани реалізуються, Фінляндія стане країною з найдовшим (1340 км) спільним кордоном з Росією серед членів НАТО, вона проходить приблизно 200 км від Санкт-Петербурга.

І Фінляндія, і Швеція також мають протяжну берегову лінію та численні острови у Балтійському морі.

Швеція більше 200 років не вступала в жодні військові союзи, а Фінляндія суворо дотримувалася дружнього до СРСР нейтралітету протягом усієї холодної війни. Політика сильних країн до примушування слабших до нейтралітету навіть отримала спеціальне визначення - "фінляндизація".

Під впливом російської агресії громадська думка в обох країнах різко змістилася у бік вступу до НАТО.

Шведська газета Aftonbladet раніше минулого тижня також писала, що Швеція може затвердити свою заявку на вступ до НАТО до середини червня, а наприкінці того ж місяця її можуть схвалити члени альянсу на своєму саміті у Мадриді.

За даними газети, Фінляндія та Швеція розраховують вступити до НАТО одночасно та тісно координують свої дії.