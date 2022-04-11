Як після російської окупації на Київщині збирають тіла сотень загиблих цивільних

43 хвилин(и) тому

Тіла сотень загиблих цивільних знайшли на Київщині після російськоі окупації.

Поліція та Генпрокуратура підтверджують численні випадки розстрілів та катувань, які розслідують як воєнні злочини й злочини проти людяності.

Загалом по країні таких кримінальних справ уже 5600. Станом на 10 квітня на київських теренах виявили 1222 загиблих цивільних. Такі дані наводить генпрокурорка Ірина Венедиктова. З них понад 130 людей - на території Макарівськоі територіальної громади Бучанського району.

Знаходять тіла на вулицях, у зруйнованих оселях, а також відкривають поховання у дворах і на городах. Спеціальна команда поліцейських та військових їздить по селах і збирає необізнані тіла цивільних.

Вони зізнаються - ніхто не може витримати довго такоі роботи. Але попри все докладають зусиль, щоб ідентифікувати людей, знайти родичів та поховати з гідністю й шаною.

Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук побачила на власні очі, як у Бучанському районі проводять ексгумацію та як знаходять могили посеред руїн цивільних об’єктів.