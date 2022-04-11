Що відомо про бої за Маріуполь: ситуація критична, але оборона триває

1 година тому

Автор фото, Азов

Захисники Маріуполя 47 діб тримають оборону. У них практично закінчуються боєприпаси, а кількість військової техніки та особового складу противника більша в десятки разів.

36 бригада морської піхоти опублікувала заяву про критичний стан захисників, а "Азов" повідомляв, що з ними вже два тижні не зв'язувалось політичне керівництво.

Натомість після цих повідомлень головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що зв'язок із оборонцями Маріуполя підтримується. І це не є темою для публічних обговорень.

Раніше влада України вказувала, що українські військові контролюють значну частину міста, але росіяни постійно атакують оточених оборонців.

То яка ситуація у місті зараз?

"Ми списані"

Про проблемну ситуацію у Маріуполі 11 квітня написала у фейсбуці 36 бригада морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

"З початку війни ми вже 47 діб захищаємо Маріуполь. Нас бомбили з літаків, обстрілювали з артилерії, танків та інших вогневих засобів. Ми гідно тримали оборону роблячи неможливе. Але будь-які ресурси мають властивість закінчуються", - йдеться у дописі бригади, яка у 2014 році не зрадила присяги і вийшла з Криму.

Морські піхотинці вказують, що їм передали 50 тисяч снарядів, 20 мін, кілька NLAW і StarLink, який витримав багато авіаударів, але працює.

"Більше нам нічого не передали. …не маючи можливості оборонятися, противник поступово відтіснив нас на завод "Азовмаш", оточив скував вогнем і тепер намагається нас знищити", - пише 36 бригада.

Піхотинці вказують, що були варіанти посилити їх резервом або зробити прорив і вийти до своїх військ.

Автор фото, Денісова Людмила

"Ми повідомляли про це у ООС, вони говорили тримайтеся, ми працюємо, обіцяли вертоліт, котрий так і не прилетів. Ми розмовляли з головнокомандувачем, котрий пообіцяв деблокаду. Ми розмовляли з гарантом котрий гарантував нам або політичне або військове вирішення ситуації", - йдеться у дописі 36 бригади.

Морпіхи вказують, що понад місяць воювали без їжі і води, що половина бригади - поранені, що вся піхота - загинула.

"Були шанси. Були змогу, але через страх доповідати по вертикалі вони не реалізовані. З нами вже ніхто не хоче спілкуватися, бо ми списані", - кажуть морпіхи й бачать майбутнє у смерті або полоні.

Оборона триває

10 квітня у звернення заступника командира полку "Азов" капітана Святослава Паламара також йшлося про важке становище оборонців.

Полк "Азов", який також тримає оборону в оточеному Маріуполі, регулярно показує відео боїв та знищення російської техніки.

"Їх вдесятеро більше, у них літаки і кораблі, у них багато техніки... Та полк "Азов" продовжує нищити окупанта на вулицях українського Маріуполя!", - йдеться у коментарі до відео.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відреагував на повідомлення щодо оборони Маріуполя.

"Триває оборона Маріуполя. Зв'язок із підрозділами сил оборони, які героїчно утримують місто, стійкий та підтримується", - заявив він.

Залужний наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень.

"Ми робимо можливе й неможливе для Перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках" - йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ.

Деблокада неможлива

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Складне становище захисників Маріуполя прокоментував і радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він наполягає, що операція з деблокади міста зараз неможлива.

"Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму ", - наголосив Арестович.

За його словами, полегшувати облогу можна непрямим шляхом, зокрема постачання російських військ переривалося під Маріуполем пошкодженням залізниці Крим - Мелітополь та ударами по порту Бердянська.

Арестович розповів, що до останнього часу у Маріуполь завозили боєприпаси та обладнання, а також вивозили поранених вертольотами.

Пізніше один з вертольотів збили, а бійці потрапили в полон, після чого маршрут став відомим і його не можна повторювати, додав радник глави ОП.

"Командування ЗСУ робить будь-які можливі рухи на Запоріжжі, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область", - додав він.

Маріуполь перебуває в облозі росіян з 1 березня.

Значну його частину досі контролюють українські військові.

Влада міста раніше повідомляла про понад 5 тисяч загиблих цивільних у місті та майже повну руйнацію житлових кварталів унаслідок російських обстрілів.