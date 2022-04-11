Маріуполь обороняється, прокурори фіксують звірства росіян. 47-й день війни. Теленовини ВВС 11.04.2022

1 година тому

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