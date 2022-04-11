Маріуполь обороняється, прокурори фіксують звірства росіян. 47-й день війни. Теленовини ВВС 11.04.2022
У випуску 11 квітня:
- Українські сили в Маріуполі продовжують тримати оборону у повному оточенні. Якою є ситуація в місті і як почувають себе переселенці, котрим вдається вирватися із блокади? Репортаж BBC.
- Правоохоронці підтверджують численні випадки убивств та знущань над мирними жителями українських міст. Тільки у Київській області - більше 1200 убитих і закатованих. З них понад сотня - у Макарові. З місця - ексклюзивний матеріал кореспондентки BBC
- Велика Британія отримує дедалі більше заявок від українських біженців. Та візи видали лише 40 тисячам людей. Чому процес затягується і що на це кажуть у британському уряді?
- Вибори у Франції. Чому від результату голосування залежить єдність усієї Європи?
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