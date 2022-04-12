Хімічна зброя і війна Путіна в Україні. Чому це так небезпечно

11 хвилин(и) тому

Росія перетворила Україну на полігон для демонстрації своїх найбільш руйнівних видів озброєння. Через це постраждали мільйони українців. Росія також ставила ультиматуми Заходу, нагадуючи, що має ще й зброю масового ураження.

Президент США Джо Байден вважає, що "притиснутий до стіни" Путін може використати хімічну та біологічну зброю під "фальшивим прапором".

Представники українського полку "Азов" в обложеному росіянами Маріуполі заявили про можливе використання проти них хімічної зброї. Цю інформацію перевіряють командування ЗС України та країни Заходу.

Про хімічну, а також і біологічну зброю, можливість її використання - матеріал кореспондента BBC Альбія Шудрі.