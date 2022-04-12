Хімічна зброя і війна Путіна в Україні. Чому це так небезпечно
Росія перетворила Україну на полігон для демонстрації своїх найбільш руйнівних видів озброєння. Через це постраждали мільйони українців. Росія також ставила ультиматуми Заходу, нагадуючи, що має ще й зброю масового ураження.
Президент США Джо Байден вважає, що "притиснутий до стіни" Путін може використати хімічну та біологічну зброю під "фальшивим прапором".
Представники українського полку "Азов" в обложеному росіянами Маріуполі заявили про можливе використання проти них хімічної зброї. Цю інформацію перевіряють командування ЗС України та країни Заходу.
Про хімічну, а також і біологічну зброю, можливість її використання - матеріал кореспондента BBC Альбія Шудрі.
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