Байден назвав дії Росії в Україні геноцидом. Він повторив це кілька разів

18 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден заявив, що "диктатор" Володимир Путін здійснює геноцид в Україні.

Така заява пролунала з його боку вперше. Ба більше - він став першим зі світових лідерів, який настільки однозначно вжив слово "геноцид" у контексті війни Росії проти України.

Що ж саме і у якому контексті сказав Байден?

Він відвідував завод з виробництва етанолу в Айові й говорив про внутрішні потреби США.

У цьому контексті він зауважив: "Ваш сімейний бюджет, ваша здатність заправляти свій бак - все це не повинно залежати від того, чи оголошує диктатор війну і чи вчиняє геноцид на відстані пів світу".

Згодом журналісти перепитали Байдена про цю його фразу.

"Так, я назвав це геноцидом. Стає дедалі зрозумілішим, що Путін просто намагається знищити ідею навіть бути - бути українцем", - сказав Байден перед тим, як сісти в літак.

Кількість доказів цьому, сказав Байден, зростає, і зараз ситуація інша, "ніж була ще тиждень тому".

"Дедалі більше з'являється доказів у буквальному сенсі жахливих речей, які росіяни зробили в Україні. І ми будемо дізнаватися все більше і більше про завдану шкоду".

"Нехай юристи вирішують на міжнародному рівні, чи відповідає це визначенню (геноциду, - Ред.), але мені однозначно так здається", - наголосив президент США.

Пізніше Білий дім розіслав стенограму цих коментарів Байдена.

Макрон відмовився говорити про геноцид, але визнав воєнні злочини

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А от президент Франції Еманнуель Макрон іншої думки. Він відмовився назвати дії армії РФ в Україні геноцидом, бо вважає українців та росіян "братськими" народами.

Про це, як повідомляє CNN, він заявив в ефірі France 2.

Макрона запитали, чи може він, як і президент США Байден, назвати дії армії РФ в Україні геноцидом.

"Сьогодні я був би обережним з такими термінами, бо ці два народи (росіяни та українці, - Ред.) - брати… Я хочу і далі намагатися, наскільки це можливо, зупинити цю війну та відновити мир", - сказав він.

"Я не впевнений, що ескалація риторики служить цій справі", - додав Макрон, який намагається підтримувати постійний зв'язок із Володимиром Путіним і з початку війни багато разів говорив з ним телефоном.

При цьому він вважає, що ситуація в Україні є неприйнятною, і "на європейській землі відбуваються безпрецедентні воєнні злочини".

"Росія в односторонньому порядку розпочала надзвичайно жорстоку війну, тепер встановлено, що російська армія скоїла воєнні злочини, і тепер ми маємо знайти винних", - додав Макрон.

Що таке геноцид і чи є геноцидом події в Бучі

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Флешмоб перед посольством РФ у Празі на вшанування пам'яті жертв у Бучі

Поняття геноцид більшість розуміє як найтяжчий злочин проти людства - масове знищення певної групи людей.

Найпоказовішим прикладом геноциду є спроби нацистів знищити єврейське населення в 1940-х роках.

В Україні слово "геноцид" почало лунати після того, як світ дізнався про звірства російських військових у Бучі.

Після відвідин Бучі 4 квітня президент Зеленський заявив, що воєнні злочини проти цивільних у цьому місті світ визнає як геноцид.

"Це буде визнано світом як геноцид. Ми знаємо про тисячі вбитих і закатованих людей... Зґвалтовані жінки, вбиті діти. Думаю, що це і є геноцид", - зазначив він.

В коментарі BBC News професор права, директор Центру з міжнародних судів та трибуналів в Університетському коледжі Лондона Філіп Сандс заявив, що у разі масових вбивств у Бучі йдеться щонайменше про воєнні злочини.

"Я вважаю, що те, що демонструють фотографії (з Бучі. - Ред.), безумовно, є доказом воєнних злочинів і, можливо, також злочинів проти людства. Але мені не здається, що це сягає визначення геноциду", - зазначив він.

Сандс нагадав, що для того, щоб звинуватити когось у геноциді, треба довести, що існував намір частково або повністю знищити етнічну групу.

"Якщо ви вб'єте 4000-5000 людей, це майже напевно буде злочином проти людства, а також, в контексті війни, воєнним злочином. Але чи буде це геноцидом? Тільки якщо ви зможете довести, що ці акти вбивства мотивовані особливим наміром знищити групу", - зазначив він.