Отруєння Маріуполя та свідчення зґвалтувань росіянами. 48-й день війни. Теленовини ВВС 12.04.2022.

У випуску:

  • Заступник мера Маріуполя заявив про "хімічне отруєння" з російського дрона. Влада України та міжнародні організації перевіряють інформацію. Що вібдувається в оточеному місті сьогодні.
  • За даними британської розвідки, посилення бойових дій на сході України варто очікувати у наступні два-три тижні, нині російське військо завершує перегрупування.
  • Російські збройні сили заявили, що їхня війна зараз спрямована на взяття під контроль всього Донбасу. Репортаж кореспондента ВВС Джонатана Біла.
  • Про наступні плани Кремля та чому Москва прорахувалася щодо сили опору українців - кореспондентка ВВС Мирослава Пеца розпитала розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.
  • Тоді, як мирне життя повертається на понівечені російською окупацією землі - викриваються жахи, які пережили люди. Окрема трагедія - жінки, яких масово ґвалтували російськи солдати.
  • Кількість убитих у Бучі зросла до 403. Саме стільки тіл убитих українців там знайшли. Про це ВВС повідомив мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, усі вони були цивільними.
  • Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграмі фотографію Віктора Медведчука у наручниках.

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