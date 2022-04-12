Отруєння Маріуполя та свідчення зґвалтувань росіянами. 48-й день війни. Теленовини ВВС 12.04.2022.
У випуску:
- Заступник мера Маріуполя заявив про "хімічне отруєння" з російського дрона. Влада України та міжнародні організації перевіряють інформацію. Що вібдувається в оточеному місті сьогодні.
- За даними британської розвідки, посилення бойових дій на сході України варто очікувати у наступні два-три тижні, нині російське військо завершує перегрупування.
- Російські збройні сили заявили, що їхня війна зараз спрямована на взяття під контроль всього Донбасу. Репортаж кореспондента ВВС Джонатана Біла.
- Про наступні плани Кремля та чому Москва прорахувалася щодо сили опору українців - кореспондентка ВВС Мирослава Пеца розпитала розслідувача Bellingcat Христо Грозєва.
- Тоді, як мирне життя повертається на понівечені російською окупацією землі - викриваються жахи, які пережили люди. Окрема трагедія - жінки, яких масово ґвалтували російськи солдати.
- Кількість убитих у Бучі зросла до 403. Саме стільки тіл убитих українців там знайшли. Про це ВВС повідомив мер Бучі Анатолій Федорук. За його словами, усі вони були цивільними.
- Президент України Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграмі фотографію Віктора Медведчука у наручниках.
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