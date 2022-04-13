Заява ВВС щодо фейкового відео про обстріл Краматорська з логотипом BBC News

20 хвилин(и) тому

У мережі розповсюджують фейкове відео з логотипом BBC News, в якому йдеться про те, що Україна начебто несе відповідальність за ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську на початку квітня.

ВВС опублікувала щодо цього в своєму твіттері таку заяву:

"Нам відомо про фейкове відео під брендом BBC News, із якого начебто випливає, ніби Україна відповідальна за ракетний удар на залізничний вокзал міста Краматорськ минулого тижня. BBC вживає кроків задля того, щоби це відео було видалено. Ми закликаємо не поширювати його, а всі новини перевіряти на офіційній сторінці ВВС News", - йдеться в заяві.

Обстріл Краматорського залізничного вокзалу відбувся 7 квітня, загинуло близько 60 цивільних, сотні отримали поранення.

Київ звинуватив у обстрілі Росію, натомість РФ звинуватила Україну.

Пізніше Пентагон підтвердив, що удару завдали з боку російських військ.