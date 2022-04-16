Зеленський розповів, що поставить крапку в переговорах з Росією

1 година тому

Автор фото, офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що крапку в перемовинах з Росією може поставити вбивство українських військових в Маріуполі, який вже понад місяць перебуває в облозі військ РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю українським онлайн-медіа.

Він пригадав, що після масових вбивств у Бучі та Бородянці на Київщині перемовини з Росією зайшли у глухий кут.

"Маріуполь може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах", - заявив Зеленський.

Також президент прокоментував перспективу застосування Росією ядерної зброї щодо України.

За його словами, зараз західні лідери не готуються превентивно до того, що Росія застосує ядерну зброю. Такий підхід президент називає "провокацією".

"Вважаю, що не треба чекати, коли Росія буде використовувати ядерну зброю, світу треба готуватися до цього, - заявив він. - Не тільки антидоти та бомбосховища, але з ними треба говорити, підписувати бумагу, затиснути їхню економіку так, щоб не було навіть думки про це".

Водночас використання ядерної зброї з боку РФ Зеленський вважає цілком реальним.

"Треба очікувати від них, вони можуть використовувати будь-яку зброю, я впевнений в цьому", - підкреслив він.

Президент закликав передавати Україні зброю якомога швидше. За його словами, процес передачі зброї після ухвалення відповідного рішення зазвичай затягується на 2-4 тижні.

"Якщо в ООС чи в Маріуполі кажуть, що нам зараз потрібна допомога, протягом 2-3 діб, а люди кажуть: "Нормально, ми вам в травні дамо". На що вони розраховують? Що ми будемо битися місяцями, роками? Дехто з них, напевно, на це розраховує, але для нас прискорення озброєння дуже важливий момент", - підкреслив Зеленський.