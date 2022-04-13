Баканов розповів, як і куди збирався тікати Медведчук

57 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Керівник СБУ Іван Баканов розкрив деталі спецоперації, в результаті якої 12 квітня затримали Віктора Медведчука.

За його словами, ФСБ Росії намагалась вивезти Віктора Медведчука спочатку до Придністров'я, а згодом - до Москви. Але Служба безпеки України затримала нардепа-втікача на виїзді з Київської області.

"Це дійсно була складна і небезпечна для багатьох її учасників операція, яка тривала близько місяця у воєнних умовах. Президент дав доручення і ми активізували усі можливості, аби це доручення виконати та знайти пана Медведчука. Було проведено багато аналітичної та оперативної роботи, яка завершилась успішно", - заявив Баканов.

"Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров'я, а потім - до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців", - розповів керівник спецслужби.

За його словами, ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, робила фейкові "зливи", намагалася організувати "липові" маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала "псевдо-Медведчуків" для відвернення уваги.

"Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там - човном переправити до так званої ППридністровської Молдавської Республіки", де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців ФСБ. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося", - повідомили в СБУ.

Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з'ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.

"Це дозволило оперативникам і слідчим Служби безпеки України затримати Медведчука по дорозі - під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії. Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження - тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання", - додав Баканов.

Зеленський пропонує обміняти

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Президент України Володимир Зеленський у зверненні запропонував Росії обміняти Медведчука.

"Дуже символічно, що саме у День космонавтики затримали Медведчука. Він переховувався 48 днів. І ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього "космонавта" - у поганому сенсі слова - не спрацювало знамените "Поїхали!", - Заявив Зеленський.

"Я вважаю особливо цинічним з його боку використання військового камуфляжу. Намагався так замаскуватися. Ось такий "воїн". Ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам вибрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу".

"Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців та дівчат, які зараз у російському полоні. Тому важливо, щоб наші правоохоронні та військові органи розглянули таку можливість", - додав президент України.

Депутат від уже забороненої "Опозиційної платформи - За життя" Медведчук перебував під домашнім арештом з 13 травня 2021 року, його підозрювали в держзраді.

Як реагують в Росії

Речник президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував можливість обміну затриманого Медведчука.

"Медведчук не є громадянином Росії. Він не має жодного стосунку до спеціальної воєнної операції. Він є іноземним політичним діячем. Ми взагалі не знаємо, чи хоче він сам участі Росії у вирішенні цієї ситуації", - зазначив Пєсков, слова якого цитують російські ЗМІ.

При цьому він додав, що Росія "безперечно слідкуватиме за долею Медведчука" та "закликає до цього європейських політиків".

У чому звинувачували Медведчука

Відразу після початку вторгнення Росії в Україну Медведчук зник зі свого маєтку.

Автор фото, УНІАН

Його адвокатка Лариса Чередниченко підтвердила, що він залишив свій дім в Києві через начебто погрози з боку "радикальних націоналістичних угрупувань", але запевнила, що він залишається в столиці.

"У зв'язку з реальною небезпекою для життя, а також з необхідністю забезпечення його захисту Віктора Медведчука було евакуйовано в безпечне місце в Києві, де (він - Ред.) продовжує виконувати покладені на нього судом процесуальні обов'язки", - заявила адвокатка наприкінці лютого.

У нещодавньому інтерв'ю BBC News Україна генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що Україна "ретельно працює", щоб притягнути до відповідальності Медведчука.

Взимку 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Його рахунки заморозили, а медіапул телеканалів, які пов'язували з політиком, закрили.

Згодом Медведчуку висунули звинувачення за кількома статтями.

Його звинуватили в тому, що він начебто сприяв Росії після анексії Криму в розвідці нафтогазових родовищ на шельфі Чорного моря і для цього реєстрував компанії на півострові за російським законодавством.

Політика також підозрювали в тому, що він передав в Росію таємну інформацію та планував створення проєкту "Промінь". У межах проєкту під виглядом підтримки українців, які навчаються чи працюють в Росії, мали вербувати для роботи на російські спецслужби.

Крім того, Медведчуку висунули звинувачення в тому, що за його сприяння організували незаконні схеми постачання вугілля з окупованих територій Донбасу на державні підприємства України.

Правоохоронці стверджують, що за час існування цієї схеми проросійські бойовики отримали понад 200 млн гривень.

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у травні 2021 року.

Сам Медведчук усі звинувачення на свою адресу відкидав та називав їх політичним переслідуванням.